Urteil gegen Schwimmlehrer, der 40 Kinder missbraucht haben soll, immer noch nicht rechtskräftig

Die Serie von Sexualverbrechen erschütterte viele Menschen in der Region: Ein Schwimmlehrer aus Baden-Baden missbrauchte in seinen Kursen mindestens 40 Mädchen, die ihm anvertraut waren, damit er ihnen das Schwimmen beibrachte. Statt Spaß an Sport und Planschspielen erlebten die Kinder brutale Missbrauchserfahrungen. Nächsten Monat jährt sich das Urteil gegen den Schwimmlehrer – doch ob es tatsächlich Bestand hat, ist noch immer unklar.

Der Fall ist beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe anhängig. „Eine Entscheidung ist noch nicht ergangen“, teilt Dietlind Weinland, Richterin und Pressesprecherin am BGH, auf Anfrage dieser Zeitung mit. Zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren und zu anschließender Sicherungsverwahrung hat das Landgericht Baden-Baden den damals 34-Jährigen am 19. November 2018 verurteilt – wegen sexuellen Missbrauchs in 130 Fällen.

Richter sah hohe Rückfallgefahr

Der Vorsitzende Richter Stephan Schmid begründete das Urteil mit der hohen Rückfallgefahr: Das „eingeschliffene Verhaltensmuster“ des Täters, der lange Tatzeitraum von rund zwei Jahren und die – trotz eines weitgehenden Geständnisses – „fehlende Einsicht“ des Mannes ergaben aus seiner Sicht eine düstere Prognose. Wenige Tage nach der Urteilsverkündung erklärte der Schwimmlehrer, dass er Revision einlegen werde. Doch erst seit Ende April dieses Jahres liegt der Fall beim BGH, wie Weinland klarstellt.

Weshalb allein fünf Monate vergingen, bis die Sache bei den Bundesrichtern in Karlsruhe landete? Das liegt an einem mehrstufigen Verfahren. Zunächst hatte das Landgericht sieben Wochen Zeit, um sein Urteil schriftlich zu begründen – diese Frist lief also im Januar ab.

Mehrstufiges Verfahren zog sich monatelang hin

Nächste Stufe: Dem Verteidiger des verurteilten Schwimmlehrers blieb danach ein Zeitrahmen von einem Monat, um seinen Revisionsantrag zu begründen. Da war es dann Februar. Und danach? „Dann geht ein Fall zuerst zum Generalbundesanwalt“, erklärt BGH-Sprecherin Weinland. „Der fertigt eine Stellungnahme an – und erst dann, wenn die Sache reif ist, kommt sie zu uns.“

Oft wüssten die Bundesrichter vorher gar nichts von den Verfahren, die auf sie zukommen – oder sie erfahren es aus den Medien. „Die Revision wird ja nicht bei uns eingelegt, sondern beim Ausgangsgericht“, erklärt die Bundesrichterin. Nur in knapp 200 Fällen gab es ein Urteil nach einer Revisionsverhandlung, in weiteren knapp 600 Fällen gab es eine Entscheidung per Beschluss, ohne Verhandlung.

Wartezeit bei Revisionen

Wie viel Zeit liegt zwischen der Anfechtung eines Urteils und der Entscheidung der Strafsenate des BGH? Die Statistik von 2018 zeigt: Rund 1500 Fälle wurden innerhalb eines halben Jahres entschieden, in rund 1100 Fällen mussten Opfer und Täter sich sechs bis zwölf Monate lang gedulden. In rund 200 Fällen dauerte die Entscheidung sogar länger als ein Jahr.

Der Löwenanteil aller Revisionsanträge wird vom BGH als unbegründet verworfen – im Jahr 2018 waren es rund 2000 Fälle.

Dass sich Opfer und Täter rund ein Jahr lang gedulden müssen, ehe eine Entscheidung über ein angefochtenes Urteil fällt, ist nicht so ungewöhnlich, wie ein Blick auf die Statistik zeigt. Für die Betroffenen ist es dennoch eine Anspannung. Solange keine abschließende Entscheidung gefallen ist, könnten die Familien „einfach keinen Schlussstrich ziehen“, erklärte Opferanwältin Ulrike Schwarz, als bekannt wurde, dass der Schwimmlehrer das Urteil nicht akzeptiert.

Eltern durch erneutes Verfahren psychisch belastet – sie mussten Fotos der Taten ansehen

Die Mütter und Väter der missbrauchten Mädchen belastete es sichtlich, dass sie in dem Prozess als Zeugen aussagen und viele furchtbare Momente nochmals durchleben mussten. Für einige war es ein Schock, als sie Fotos, die der Schwimmlehrer selbst von den Taten angefertigt hatte, anschauen und zuordnen mussten, um dem Gericht klare Beweise zu liefern.

Im anhängigen Revisionsverfahren geht es – anders als bei Berufungen – nicht mehr um solche Beweise und einzelne Zeugenaussagen. Auch nicht um die Frage, ob das Strafmaß angemessen ist. „Wir prüfen nur das Urteil auf Rechtsfehler“, betont BGH-Sprecherin Weinland.

Ursprünglich Sicherungsverwahrung angeordnet

Sollte der Schwimmlehrer zu den Wenigen gehören, die ihr Urteil erfolgreich anfechten, dann müsste der Fall vom Landgericht nochmals neu bewertet werden. Die Opferfamilien hatten im November 2018 vor allem erleichtert reagiert, als das Gericht eine anschließende Sicherungsverwahrung anordnete. „Ich hoffe, dass er nie mehr freikommt“ – so äußerten sich mehrere Mütter und Väter.

Anfangs waren dem Schwimmlehrer 198 Missbrauchstaten in sechs Hallenbädern der Region vorgeworfen worden, und die Opferanwälte fürchteten auch eine hohe Dunkelziffer. Dass die Fallzahl im Urteil auf 130 reduziert wurde, lag daran, dass in einigen Fällen die Missbrauchsopfer und die Anzahl ihrer Kursbesuche nicht exakt zuzuordnen waren.

Manche Opfer noch im Kindergartenalter

Manche Mädchen waren zur Tatzeit zwischen 2015 und 2017 noch im Kindergartenalter. Daher kam es auch zu Widersprüchen in den Aussagen. „Den Kindern ist da viel abverlangt worden, was sie nicht leisten können“, sagte der Richter. Insgesamt jedoch wertete er die Aussagen der jungen Opfer und deren Eltern als sehr glaubwürdig.