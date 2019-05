Auto missachtet Vorfahrt: Motorradfahrer schwer verletzt

Anzeige

Bei einem Verkehrsunfall in Baden-Baden wurde ein 60-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Laut Polizei Offenburg fuhr der Mann am Freitagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, auf der B500 in Baden-Baden stadteinwärts als er einen Unfall verhindern wollte und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Im Kreisverkehr am Europaplatz/Gewerbepark Cite missachtete ein bislang unbekannter Autofahrer die Vorfahrt des Motorradfahrers, welcher bereits in den Kreisverkehr eingefahren war. Um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden, wechselte der Motorradfahrer den Fahrstreifen und bremste stark ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer schwer verletzt.

Zeugen gesucht

Am Motorrad, Honda, entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Baden-Baden unter der Rufnummer (07221) 680120 zu melden.

PM

ots / BNN