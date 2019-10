Vermisst: Wer hat Yury S. aus Baden-Baden gesehen?

Anzeige

Yury S. aus Baden-Baden wird vermisst. Seit Sonntagnachmittag sucht auch das Polizeirevier Baden-Baden und die Kriminalpolizei nach dem 83-Jährigen, unter anderem mit Polizeihunden. Der Mann wurde zuletzt am Samstagnachmittag an seiner Wohnanschrift in der Westlichen Industriestraße gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Die Polizei schließt nicht aus, dass sich Yuri S. in einer hilflosen Situation befindet. Der 83-Jährige leidet an Demenz. Hinweise zum Aufenthalt des Mannes nimmt jede Polizeidienststelle oder die Ermittler des Kriminaldauerdienstes unter der Rufnummer 0781-212820 entgegen.

Beschreibung des Vermissten

83 Jahre alt, etwa 1,7 Meter groß, schlank, etwa 70 Kilogramm schwer, bekleidet mit dunkelblauer Jeans, einem beigen Poloshirt, dunklem Pullover, einer weißen Schildmütze und offenen Schuhen.