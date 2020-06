Viele Fragezeichen um die Fortsetzung der Schach-Bundesliga in Baden-Baden

Anzeige

Für die Schachspieler der OSG Baden-Baden hat die Corona-Zwangspause bald ein Ende. Nach den Pfingstferien soll der Übungsbetrieb der Nachwuchsakteure im Kulturhaus LA8 fortgesetzt werden. „Wir wollen in Vierergruppen starten“, berichtet der OSG-Vorsitzende Patrick Bittner, der die ungewohnte Situation mit seinen Vorstandskollegen bereits simuliert hat.

Im rund 60 Quadratmeter großen Raum dürfen sich maximal sechs Personen aufhalten. Dabei gibt der Trainer seine Ratschläge am Demo-Brett an bis zu vier „Lehrlinge“ weiter. Der sechste Platz bleibt frei für den Notfall, falls beispielsweise ein Elternteil vor Ort bleibt. Immerhin sind die jüngsten Talente erst fünf Jahre alt.

Wir wollen als OSG kein Vorreiter sein. Die Einhaltung der Regeln steht für uns im Vordergrund Patrick Bittner, Vorsitzender OSG Baden-Baden

Bittner verknüpft mit dem relativ schnellen Wiedereinstieg keinesfalls eine Art Führungsrolle des deutschen Rekordmeisters. „Wir wollen als OSG kein Vorreiter sein. Die Einhaltung der Regeln steht für uns im Vordergrund.“ Dank der Lockerungen und einem speziell erarbeiteten Hygiene-Konzept werden dann wieder echte Figuren bewegt. Online bleiben die Baden-Badener aber dennoch aktiv.

Auch interessant: Schachvereine aus Ettlingen und Waldbronn duellieren sich übers Internet

Inzwischen messen sich die OSG-Akteure auf dem Schachserver lichess.org nicht mehr nur in der internen Vereinsgruppe mit dem Namen „OSG-Ponys“, sondern treten freitagabends gegen andere Vereine an – bezirksübergreifend bis an den Bodensee, wie Bittner berichtet. Kürzlich stand auch ein virtueller Vergleichskampf gegen den Partnerverein aus Frankreich auf dem Programm.

Entscheidung bei Videokonferenz am 21. Juni

Wie es mit den beiden Aushängeschildern des Vereins, den beiden Bundesliga-Teams, weitergeht, ist indes offen. Bei den Männern soll die Saison 2019/20 verlängert und die noch ausstehenden Partien bis Mai 2021 absolviert werden. Dies sieht ein Entwurf der Liga vor, über den am 21. Juni während einer Videokonferenz final entschieden werden soll. „Die meisten Vereine sind dafür, wobei durchaus kontrovers diskutiert wurde“, berichtet Bittner von der zurückliegenden Telefonkonferenz im Mai.

Aus Sicht der OSG begrüßt Bittner den Vorschlag einer Ausdehnung der Spielzeit. „Ich bin dafür, die Saison sportlich abzuschließen.“ Allerdings würde eine Verlängerung bis Mai 2021 auch Probleme bringen. So müsste ein Aufsteiger der Saison 2019/20 ein Jahr lang warten, um im Herbst 2021 in die folgende Erstliga-Runde einsteigen zu können. Weitere Fragen werfen die zahlreichen Ausländer in den Teams auf. Wie gestalten sich deren Reisemöglichkeiten? Wie sind die Kapazitäten in den Hotels?

Mehr zum Thema: Schachspieler der OSG Baden-Baden wollen keinen kampflosen Titel

OSG Baden-Baden führt Bundesliga-Tabelle an

Zudem vermutet Bittner, dass einigen Konkurrenten ein vorzeitiges Ende der Saison nicht ungelegen käme. „Wer weiß, wie es bei Sponsoren aussieht. Vielleicht kommt manchen ein Abbruch gerade recht.“ Derlei Sorgen sehen sich die Baden-Badener, unterstützt von der Grenke AG und deren Schach-begeisterten Gründer Wolfgang Grenke, freilich nicht ausgesetzt.

Mit einer makellosen Bilanz von sieben Siegen in sieben Partien führen die OSG-Männer um Teamchef Sven Noppes die Bundesliga-Tabelle an – punktgleich mit dem SV Hockenheim, gegen den das direkte Duell genauso noch aussteht wie gegen die weiteren Verfolger SC Viernheim und Schachfreunde Deizisau (beide elf Punkte). Insgesamt sind für die OSG noch sieben Partien offen. „Es gibt noch so viele Kämpfe. Einen Meistertitel bei einem Abbruch wollte ich nicht haben“, betont Bittner.

Frauen planen Saisonfinale am 26./27. September

Anders ist die Lage bei den Frauen, bei denen die Saison Ende September beendet werden soll. Baden-Baden ist am 26. und 27. September als einer von drei Gastgebern (neben Deizisau und Rodewisch) vorgesehen, um die pro Team noch ausstehenden drei Partien auszutragen.

Sowohl gegen die abstiegsbedrohten Karlsruher SF (Platz zehn) als auch gegen den Sechsten TuRa Harksheide und den Siebten Hamburger SK sind die von Mannschaftsführer Thilo Gubler betreuten OSG-Frauen klarer Favorit. Doch selbst mit drei Siegen wäre es schwierig, noch vom derzeit vierten auf den ersten Platz zu springen.

Es gibt eine Minimalchance. Wir versuchen, die restlichen drei Partien zu gewinnen Patrick Bittner, Vorsitzender OSG Baden-Baden

Eine Verbesserung winkt dennoch, weil der Tabellenführer SC Bad Königshofen noch gegen den Dritten Schachfreunde Deizisau und den Zweiten Schwäbisch Hall antreten muss. Außerdem treffen auch Deizisau und Schwäbisch Hall noch aufeinander. „Es gibt eine Minimalchance. Wir versuchen, die restlichen drei Partien zu gewinnen“, sagt Bittner, der aktuell jedoch nicht davon überzeugt ist, dass Ende September tatsächlich gespielt wird. „Es gibt noch tausend Fragezeichen.“

Zunächst gilt das Augenmerk der Schach-Enthusiasten an der Oos ohnehin dem anstehenden Neustart des Trainingsbetriebs für die Großmeister der Zukunft.