Von wegen Rente: Zeisl will die Zukunft der Volksbank Baden-Baden/Rastatt gestalten

Seit acht Wochen ist er Vorstandschef der Volksbank Baden-Baden/Rastatt. Bislang übernachtete er im Hotel, neuerdings hat er in der Region eine Wohnung: Hans Rudolf Zeisl.

Es war die Überraschung in der hiesigen Banken-Szene, als Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Schmid ihn als Nachfolger von Thomas Pörings aus dem Hut zauberte. Pörings hatte bei der Volksbank hingeworfen, weil man „unterschiedliche Ansichten über die strategische Ausrichtung der Bank“ gehabt habe, wie es hieß.

Auch Roman Glaser, ebenfalls Ex-Chef der Volksbank Baden-Baden/Rastatt und heute Präsident des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes, wirkte dem Vernehmen nach an Zeisls Wechsel ins Badische mit.

Zeisl (65) war eigentlich schon in Rente. Er leitete 21 Jahre lang die Volksbank Stuttgart, die größte Volksbank im Südwesten. Wie lange er in Baden-Baden bleibt? Zeisl zitiert hier die Worte von Aufsichtsratschef Schmid: „Zeisl ist so lange da, wie wir ihn brauchen.“

Gleichwohl sind die personellen Weichen für die Zukunft gestellt: Die Volksbanker verpflichteten jetzt Matthias Hümpfner (44) als Vorstandsmitglied. Er soll noch in diesem Jahr von der DZ-Bank in Düsseldorf nach Baden-Baden wechseln. Jürgen Faupel bleibt Vorstand. Es sei aber wieder ein zweiköpfiger Vorstand geplant, deutet Zeisl beim Bilanzgespräch seinen kurz- bis mittelfristigen Rückzug an.

Zeisl ist eigentlich ein Mann der Fusionen

Zeisl ist eigentlich ein Mann der Fusionen. Neun hat er bereits hinter sich. Die Volksbank Baden-Baden/Rastatt führe derzeit keine Gespräche. Eine künftige „Bündelung der Kräfte“ sei aber nicht ausgeschlossen. „Jeder Vorstand, der in die Zukunft blickt, muss sich auch mit solchen Dingen befassen“, sagt Zeisl zum Thema Verschmelzung.

2019 bezeichnet er als „soliden Jahresabschluss“. Der Zinsüberschuss fiel um 3,9 Prozent auf 33 Millionen Euro. Der Provisionsüberschuss stieg um 11,6 Prozent auf 15,7 Millionen Euro. Beim Ergebnis habe man voll im Plan gelegen, unterstreicht Faupel. Das Ergebnis nutze man für eine weitere Stärkung des Eigenkapitals, für die Stabilisierung der Ertragskraft und für die Risikovorsorge.

Noch kein Dividenden-Vorschlag

Eigentlich hatte man eine Dividende von drei Prozent ins Auge gefasst. Die Bankenaufsicht Bafin hat nach Zeisls Worten aber allen Banken und Sparkassen „dringendst empfohlen“, vor Oktober keine Beschlüsse zur Gewinnverwendung zu treffen. Hintergrund sei die Corona-Krise. Die Bafin wolle hier die weitere wirtschaftliche Entwicklung bei den Kreditinstituten abwarten. Zeisl: „Dass 2020 kein Rekord-Ergebnisjahr werden wird, davon kann man ausgehen.“

Unternehmen helfe man schnell, wobei man die Sorgfaltspflicht ernst nehme. Zeisl: „Ich kann es nicht mehr hören, wenn einzelne Politiker behaupten, die Banken sollten ihre Zurückhaltung aufgeben.“ Während es im Unternehmensbereich und im Telefon-Kundenservice auf Hochtouren laufe, arbeiten derzeit 47 Banker kurz.

Allerdings bekommen diese laut Zeisl zur staatlichen Leistung einen Aufschlag von 15 Prozentpunkten.

Unter Zeisl soll das sogenannte „Zukunftsprojekt“ in Fahrt kommen. Dabei soll bis zum Jahresende auch festgelegt werden, wie man die Erträge steigern könne. Ein konkretes Ziel werde gerade erarbeitet.

Die Volksbank werde künftig „noch intensiver in der Beratung“ in der Region unterwegs sein, um mehr Geschäft zu erzielen. Häufigen personellen Wechsel bei den Beratern wolle er nicht, lässt Zeisl durchblicken. Die Kunden wollten bei wichtigen finanziellen Entscheidungen einen vertrauten Ansprechpartner.