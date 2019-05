Wagen stürzt Böschung hinab

Anzeige

Ein Wagen ist am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr auf der B500 in der Nähe des Baden-Badener Ortsteils Malschbach von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinab gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war nur der 24 Jahre alte Fahrer an dem Unfall beteiligt.

Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst musste ihn in ein Krankenhaus einliefern. An dem Wagen entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ob ein Zusammenhang mit zwei weiteren Verkehrsunfällen in den frühen Morgenstunden des Sonntags in Steinbach und Geroldsau besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

BNN