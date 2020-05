Anzeige

Am Samstagnachmittag ist es am Hardberg in Baden-Baden aus noch ungeklärter Ursache zu einem Waldbrand gekommen. Dieser breitete sich auf einer Fläche von rund einem halben Hektar aus, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera unterstützte aus der Luft die Löscharbeiten der Feuerwehr in dem unwegsamen Gelände. Die Schadenshöhe kann laut Polizei noch nicht beziffert werden.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

ots/BNN