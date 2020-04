„Wir feiern das Leben“: Ostern in der Autobahnkirche Baden-Baden in der Coronakrise

Anzeige

Corona-Krise – und mittendrin: Ostern. Als Ort der Stille wird die Autobahnkirche bei Baden-Baden auch in der Krisenzeit genutzt, allerdings von viel weniger Besuchern als sonst. Gottesdienste gibt es weiterhin – wenn auch nur übers Internet.

Von unserer Mitarbeiterin Christiane Krause-Dimmock

Tausendschönchen, Ranunkeln, Stiefmütterchen – die Blumenschalen um die Autobahnkirche sind üppig geziert. „Es ist Ostern. Die Hoffnung lebt und an Ostern feiern wir das Leben“, macht Pfarrer Matthias Zimmer deutlich, dass auch des Corona-Virus daran nichts ändern werde.

Die Kirche als Ort der Stille

Die Türen von St. Christophorus stehen denen, die einen Ort der Stille suchen, auch in diesen Zeiten offen. Die große Osterkerze neben dem Altar brennt unerschütterlich. Gleich nebenan flackern Opferkerzen. Die kleinen Lichter in ihren blauen Hüllen legen Zeugnis davon ab, dass im Laufe des Tages doch einige Menschen den Weg ins Gebäude gefunden haben. Der Zustrom sei selbstredend weitaus zurückhaltender als sonst, weiß der Pfarrer. Der Feiertagstourismus scheint weitestgehend zum Erliegen gekommen sein. Auch die Raststätte ist geschlossen, die Fahrbahn vergleichsweise leer.

Für die Lkw-Fahrer, die ihre Lastzüge auf dem Parkplatz abgestellt haben und darauf warten, dass sie wieder auf die Strecke kommen, werde die Zeit sicher lang, ist der Pfarrer sicher, dass sich der ein oder andere in die Kirche begibt. Gleichwohl können auch hier Gottesdienste nicht stattfinden. Sie werden stattdessen gestreamt, ist Matthias Zimmer froh um die technischen Fähigkeiten des Mesners. Der sorgt nicht nur dafür, dass die Gottesdienste via Internet mitverfolgt werden können. Er beobachtet auch die Entwicklung der Teilnehmerzahlen im weltweiten Netz, die jetzt über Ostern angestiegen sind. „Am Sonntag haben 442 Menschen mitgefeiert.“ Digital vermöge zwar real nicht zu ersetzen, meint er. Aber als Brücke könne das Internet in einer solchen Notsituation durchaus dienen. Das Angebot werde von Gläubigen dankbar angenommen.

Wenige, aber tiefgreifende Texte im „Anliegenbuch“

Auch das sogenannte „Anliegenbuch“, das in der Autobahnkirche traditionell die Sorgen und Gefühle, die Wünsche und Hoffnungen der Besucher aufnimmt, wird weiter in Anspruch genommen. „Es sind zwar weitaus weniger Einträge als sonst, aber sie reichen sehr tief.“ Und es sind teilweise lange Texte, welche die Menschen dort hinterlassen und mit der Anrede „Lieber Gott“ beginnen.

Den Menschen wird nun sehr viel abverlangt und sie tragen es mit Tapferkeit. Pfarrer Matthias Zimmer

Wer diese Menschen sind und wer in diesen Tagen seinen Gottesdiensten beiwohnt, vermag er nicht zu sagen. Doch sei es wichtig, jetzt da zu sein – füreinander. „Den Menschen wird nun sehr viel abverlangt und sie tragen es mit Tapferkeit.“ Auch die Kirche kommt weiter ihren Aufgaben nach. Denn da sind noch viele andere Dinge, die sich fern der Öffentlichkeit abspielen. Beisetzungen etwa, die nun unter ganz besonderen Vorzeichen stehen. „Viele Taufen mussten allerdings verschoben werden!“

Ostern sei dafür ansonsten ein sehr beliebter Termin. Hochzeiten, selbst die Erstkommunion, die – außer im Krieg immer stattfand – kann nicht gefeiert werden, weiß er sehr wohl um die große Sorge der Menschen, die nicht nur wirtschaftlicher Natur sind. Allein schon deshalb sollen sie nicht nur auf offene Ohren, sondern auch auf offene Kirchentüren treffen, wann immer das möglich ist. So wie in St. Christophorus!