2021 wollen mehrere Volksbanken im Kraichgau fusionieren

2021 wird das Jahr der Bankenfusionen im Raum Bruchsal. Nun hat die Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt angekündigt, einen Zusammenschluss mit der Volksbank Kraichgau anzustreben. Damit macht die Bank mit Sitz in Oberhausen-Rheinhausen und 15 Filialen den Schritt zum Partner über die Kreisgrenze.

Nicht in Richtung Bruchsal-Bretten, also innerhalb des Landkreises Karlsruhe orientiert sich die Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt mit Sitz in Oberhausen-Rheinhausen. Die Genossenschaftsbank hat den Partner für die geplante Fusion im Rhein-Neckar-Kreis gefunden, in der sehr großen Sparkasse Kraichgau.

Die derzeit 40 000 Kunden zwischen Rheinsheim, Ubstadt, Kronau und Tiefenbach sollen aber nichts merken, wenn der Bankenname Bruhrain-Kraich-Hardt nach und nach verschwindet.

15 Geschäftsstellen werden in Bankenehe im Kraichgau eingebracht

Die Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt plant eine Fusion mit der Volksbank Kraichgau im Jahr 2021. Eine entsprechende Vereinbarung der Vorstände („Letter of Intent“) wurde den Vertretern der beiden Genossenschaftsbanken mitgeteilt. Die nun auszuhandelnden Regelungen sollen von den Mitgliedervertretern im Frühjahr 2021 gebilligt werden.

Formal begänne die Fusion am 1.Januar. Die mit 15 Geschäftsstellen im nördlichen Landkreis Karlsruhe vertretene Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt ist der kleinere Partner. Sie hatte 2019 eine Bilanzsumme von 1,033 Milliarden Euro.

In Wiesloch sitzt der größere Partner

Die Volksbank Kraichgau mit Sitz in Wiesloch weist eine Bilanzsumme von 4,730 Milliarden auf und bringt 43 Filialen ein. „Es wird für uns dennoch ein Zusammenschluss auf Augenhöhe, um mit einer gemeinsamen regionalen Flächenbank die Herausforderungen der Zukunft zu meistern“, sagte Andreas Hoffmann, Vorstand der Voba Bruhrain-Kraich-Hardt.

Sein Vorstandskollege Rüdiger Kümmerlin ergänzt: „Beide Banken sind wirtschaftlich gesund, verfügen über eine gute Ausgangslage und pflegten schon bislang eine gute Verbindung.“

Ein Vorstandssitz der Volksbank bleibt in Oberhausen

Hoffmann und Kümmerlin rücken beide in den künftigen Fünfer-Vorstand ein. Als neuer Name ist „Volksbank Kraichgau“ vorgesehen. In Oberhausen bleibt ein Vorstandssitz erhalten. Für die 170 Mitarbeiter und die 48.000 Kunden soll sich in den Filialen nichts ändern.

Das neue Institut würde die größte Volksbank im Regierungsbezirk Karlsruhe sein. Die jetzige Volksbank Kraichgau, ein Zusammenschluss der Häuser in Wiesloch und Sinsheim, hat 615 Mitarbeiter und ist bereits die fünftgrößte Volksbank in Baden-Württemberg.

Ansprechpartner in allen Filialen sollen erhalten bleiben

Zum Schritt über die Kreisgrenze setzt die Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt an, um langfristig zukunftsfest zu werden. „Wir beide arbeiten im ländlichen Raum und haben schon seit vielen Jahren eine gute Kooperation“, sagt Oberhausens Vorstand Andreas Hoffmann. Wenn die Vertretung der Mitglieder mitmacht, soll im nächsten Jahr eine sehr große Volksbank Kraichgau die 48 000 Kunden und 25.700 Mitglieder von Bruhrain-Kraich-Hardt betreuen.

Die beiden Vorstände gehen mit ins neue Institut, die 170 Mitarbeiter auf 150 Stellen und die elf Aufsichtsräte unter Vorsitz von Bundestagsabgeordneten Olaf Gutting ebenfalls, betont Hoffmann. In Oberhausen, Forst und Kirrlach hat die Bank ihre größten Filialen; Wiesental, Philippsburg, Odenheim und Kronau sind die nächsten Geschäftsstellen mit längerer Öffnung.

Außerdem ist man in allen vier Ortsteilen von Ubstadt-Weiher, Hambrücken und Tiefenbach vertreten. Die Filiale Neudorf wird mit einiger Investitionen zum Kompetenzzentrum ausgebaut. „In allen Orten bleiben unseren Mittelstandskunden die Ansprechpartner erhalten“, erklärt Vorstand Rüdiger Kümmerlin.

Auch Volksbanken Bruchsal-Bretten und Weingarten-Stutensee fusionieren

Man stelle zudem ein wachsendes Interesse von jüngeren Menschen an Betreuung durch Banken aus der Heimat fest.

Eine weiteres Fusionsvorhaben in der Region wurde im März 2020 offiziell. Die Volksbanken Bruchsal-Bretten und Weingarten-Stutensee wollen ebenfalls ab 2021 gemeinsam größer werden.