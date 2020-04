Auf der Couch zum Schiedsrichter-Schein – auch Dank Corona

Anzeige

Der Ball ruht im Amateurfußball – und somit bleiben auch die Pfeifen stumm. Doch zur Untätigkeit wollen sich auch die Schiedsrichter nicht verdammen lassen. Der Badische Fußballverband hat den ersten Neulings-Lehrgang ins Leben gerufen, der komplett online stattfindet. Erst zur Prüfung kommen die Teilnehmer in ihren Fußballkreisen zusammen.

Am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr, eigentlich beste Fußballzeit, sitzt Ivo Leonhardt vor seinem Laptop und referiert über Spielfeldmaße und die Entscheidungsgewalt der Unparteiischen. Mehr als 60 Teilnehmer schauen ihm zu – ganz bequem von ihren PCs, Tablets oder Smartphones zu Hause auf den Balkonen und Sofas. Es ist die zweite Einheit des ersten Schiedsrichter-Neulings-Lehrgangs, der, abgesehen von der Prüfung, komplett online stattfindet.

Wer stabiles Netz hat, kann mitmachen

Initiator ist der Fußballkreis Mannheim, bei dem Leonhardt dem Schiedsrichterausschuss vorsteht. Gemeinsam mit Lehrwart Fabian Ebert hat er den ohnehin anberaumten Kurs zu 100 Prozent auf Online-Betrieb umgestellt, nachdem wegen der Corona-Pause keine Treffen vor Ort mehr erlaubt waren.

Mit Unterstützung des Badischen Fußballverbandes (BFV) wurde der Lehrgang auch für die acht weiteren Kreise geöffnet. Im Internet gibt es keine langen Anfahrtswege und keine Teilnehmerbegrenzungen. Wer stabiles Netz hat, kann mitmachen – und wer bei den Live-Sitzungen keine Zeit hat, kann sie nachträglich bei YouTube verfolgen.

Die Regeln lassen sich ganz einfach, wie bisher auch schon, über ein Portal des DFB lernen. Mit Kontrollfragen können sich die angehenden Schiedsrichter auf die Prüfung vorbereiten, die dann wiederum in den Kreisen stattfinden soll, sobald es nach der Pause wieder möglich ist.

Vater und Sohn sitzen gemeinsam vor dem Bildschrim

Interaktiv soll es sein, kein Frontalunterricht. Und das ist es auch. Bei der ersten Einheit am vergangenen Dienstag zeigt sich, wie bunt gemischt das Feld der Interessenten ist. „Wir haben Teilnehmer aus allen neun Kreisen“, stellt Leonhardt fest. Vom Juniorenspieler bis zum Pensionär ist alles dabei, Schwestern sitzen gemeinsam vor dem Bildschirm, ein Vater macht den Kurs zusammen mit seinem Sohn.

Ich kann mir gut vorstellen, das in dieser Form zu etablieren. Rolf Karcher, der Schiedsrichter-Obmann des BFV

Wer angemeldet ist kann Fragen stellen – und das wird auch genutzt. Ob es die Lernmaterialien auch in gedruckter Form gibt, fragt einer. Kein Problem, schreibt Lehrwart Ebert zurück. Wer das Regelheft des DFB möchte, soll Bescheid geben, es wird dann zugeschickt. Wäre auch dieses Problem gelöst. Zweimal die Woche sind Einheiten geplant, immer dienstags und samstags für je eine Stunde. Ende April ist die Theorie beendet. Zwischen den Kursen steht Selbststudium auf dem Programm.

Rolf Karcher, der Schiedsrichter-Obmann des BFV, lobt das Konzept, mit dem man „voll im Trend“ liege. „Ich kann mir gut vorstellen, das in dieser Form zu etablieren“, sagt er. Mit einem reinen Online-Kurs könne man neben den klassischen Angeboten einen ganz anderen Personenkreis ansprechen. Ob die Abbruchquote höher ist als üblich, müsse man evaluieren. „Dafür, dass das Ganze aus der Not geboren war, ist es aber sehr gut angelaufen“, findet der Karlsbader.

Aber: Präsenzveranstaltungen bleiben wichtig

So sehen es auch die Schiedsrichter-Obmänner aus den Kreisen, wenngleich sie die Vorteile der Präsenz-Lehrgänge hervorheben. „Die Ausbildung lebt auch von den Vorträgen und vom Mitmachen“, sagt beispielsweise Salvatore Lofend aus Karlsruhe. Ihm pflichtet sein Bruchsaler Kollege Andreas Rothengaß bei.

„Nur wenn ich eine Abseitsposition auf dem Platz auch nachstelle, kann ich sehen, dass es ganz verschiedene Perspektiven gibt, aus denen ich sie betrachten kann“, nennt er ein Beispiel für die praktischen Vorführungen vor Ort. Er und Lofend stellen aber auch klar, dass schon vor dem reinen Online-Lehrgang immer größere Teile des Programms digital gelehrt und gelernt werden. In den beiden letzten Neulingskursen in Karlsruhe und Bruchsal seien es schon mehr als 50 Prozent gewesen.

Schiedsrichterausbildung wie die Führerschein-Prüfung

Jörg Augenstein, der Kreisschiedsrichter-Obmann aus Pforzheim, vergleicht die Ausbildung mit der Führerschein-Prüfung. „Die Regeln kann ich alle lernen, das ist die Theorie“, sagt er. Aber so wie die Praxis beim Autofahren auf der Straße ist, so ist es beim Schiedsrichter-Dasein eben auf dem Platz.

Selbst wenn also die technischen Möglichkeiten da seien, alles online zu schulen, fragt Augenstein: „Müssen wir diese Möglichkeiten auch alle nutzen?“ Er findet, dass der persönliche Kontakt weiterhin Priorität haben sollte. Für die aktuelle Zeit mit Corona und Kontaktverbot sei der Kurs aber eine sehr gute Sache.

„Unser Hauptaufwand wird weiter die Begleitung nach der Prüfung sein“, merkt Rothengaß an. Mit einem Patenmodell sollen die Neulinge bei der Stange gehalten werden. Die hohen Abbruchquoten machen den Kreisen weiterhin zu schaffen. So kommt der persönliche Kontakt nach Corona dann so oder so zustande. Denn eines geht nicht, sagt auch Augenstein: „Wir können die Spiele noch nicht von zu Hause aus leiten.“