Eine Fülle von Informationen und Eindrücken nahmen die Besucher der Auftaktveranstaltung am Mittwoch zum künftigen Mobilitätskonzept der Stadt mit nach Hause. Verkehrsplaner Philipp Hölderich von der Karlsruher Planersocietät erläuterte das zentrale Anliegen: „Aktuell gibt es kein gesamtstädtisches Verkehrs- oder Mobilitätskonzept für die Stadt Bretten“, bekundete er.

Von Hansjörg Ebert und Catrin Dederichs

Angesichts des Wandels, der sich derzeit im Bereich der Mobilität vollziehe, sei dies allerdings ein guter Zeitpunkt, ein solches auf die Beine zu stellen.

Abstellanlagen für Fahrräder und ausgebautes Radwegenetz?

Laut Hölderich soll das Mobilitätskonzept alle aktuellen Daten zum Mobilitätsverhalten der Bevölkerung in Bretten enthalten, als Rahmenplan Ziele und Strategien für die künftige Verkehrsentwicklung in der Stadt festlegen und dabei alle aktuellen mobilitätsrelevanten Trends berücksichtigen.

Interessierte Brettener können sich hier online daran beteiligen, eine Mobilitätskonzept zu erarbeiten.

Auch Rad- und Carsharing, Minibusse und Lastenfahrräder, Pedelecs und E-Scooter müssten mit im Fokus sein. Aus all diesen Daten und Trends soll dann ein konkretes Maßnahmenprogramm für die kommenden zehn bis 15 Jahre erarbeitet werden.

Als Beispiele dafür nannte der Stadtplaner einen barrierefreien Bahnhof, Fahrradabstellanlagen und eine ausgebautes Radwegenetz und besser Rahmenbedingungen für Fußgänger. Auch über eine bessere Anbindung der Stadtteile und eine Verkehrsentlastung für die Kernstadt müsse nachgedacht werden.

Mobilität ist mehr als die autogerechte Stadt

In einem Impulsreferat skizzierte Hölderich den gesellschaftlichen und strukturellen Wandel im Blick auf Klima, Demografie, Siedlungsstruktur, Technologie und Werte, der auch auf die Mobilität durchschlägt. „Mobilität ist mehr als die autogerechte Stadt“, erklärte der Referent. Doch es gehe nicht darum, jeden Weg mit dem Kfz zu ersetzen.

Multimobilität – einen Weg mal mit dem Auto, dann mal mit der Rad oder der Bahn zu absolvieren – oder Intermobilität – die Kombination mehrer Verkehrsmittel – seien ebenfalls schon gute Ansätze. Oder eine Karte für alles – vom Parkhaus bis zum Radsharing. Unterm Strich gehe es um eine gerechte Verteilung der Verkehrsfläche auf alle Verkehrsarten und Verkehrsteilnehmer.

Bürgern sollen am Prozess beteiligt werden

Schließlich skizzierte der Stadtplaner, wie und mit welchen Formaten der dialogorientierte Beteiligungsprozess mit den Bürgern ablaufen soll. Ein Projektteam bearbeitet die Themen, die im Projektbeirat diskutiert werden.

Der setzt sich aus rund 30 Personen zusammen – Gemeinderäte, Fachleute, Vertreter der Verwaltung und engagierte Bürger. In Bürgerforen sowie per Online-Dialog kann sich die Öffentlichkeit einschalten, die Weichen für konkrete Maßnahmen stellt dann der Brettener Gemeinderat.

Barrierefreiheit gefordert

Die Bürger hatten dann Gelegenheit, ihre Sicht der Dinge an drei Marktständen kundzutun. Hölderlin und seine Mitarbeiter fassten die zentralen Erkenntnisse dieser Diskussionsrunden zusammen. So ging es den Brettenern beim Rad- und Fußverkehr etwa um Rad- und Fußwege zwischen den einzelnen Ortsteilen und bessere Fernverbindungen.

Barrierefreiheit war ein großes Thema, genauso wie das Parken auf Gehwegen und der Hol- und Bringverkehr vor Schulen oder Kindergärten.

Schwierige Anbindung

Beim öffentlichen Personennahverkehr bewerteten die Besucher den 20-Minuten-Takt der S4 Richtung Karlsruhe als positiv. Die Anbindung nach Pforzheim beschrieben sie dagegen als schwierig. Problematisch sei auch die Abstimmung. Moniert wurden auch Unpünktlichkeit und fehlende Klimaanlagen.

Das Thema „Sicherheit“ kam ebenfalls zur Sprache gekommen, insbesondere am Bahnübergang in Diedelsheim. Gewünscht wurden überdies mehr diebstahlsicher Fahrradabstellanlagen. Einig waren sich die Brettener beim Kfz-Verkehr: „Es gibt zu viele Autos in Bretten“, insbesondere beim Durchgangsverkehr. Kontrovers diskutiert wurde hingegen die geplante Umgehungsstraße.