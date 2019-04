Anzeige

An diesem Sonntag in zwei Monaten findet in Bretten wieder eine Zeitreise statt: Dann verwandelt sich die Stadt im Kraichgau in das belagerte Mittelalterstädtchen Brettheim anno 1504.

Historische Gruppen in Kostümen gedenken von Freitag, 28. Juni, bis Montag, 1. Juli., der Belagerung Brettens durch den Herzog von Württemberg sowie des Ausfalls der Belagerten.

In diesem Jahr wird es allerdings einige Änderungen im Vergleich zu 2018 geben. Wie ist das bei Ihnen: Besuchen Sie das Peter-und-Paul-Fest in Bretten?