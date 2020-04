Anzeige

Die Waldbrandgefahr ist derzeit auch in Bretten ziemlich hoch. Kommt jetzt der dritte Hitzesommer in Folge, kann es schnell brenzlig werden. Mit einem neuen Katastrophenschutzkonzept bereitet sich die Stadt auf den Ernstfall vor.

Auf der Karte dominiert beim Raum Bretten die Farbe rot. Die steht beim Waldbrand-Gefahrenindex für hohe Gefahr. „Bislang sind wir noch glimpflich davongekommen, doch wir stehen möglicherweise vor dem dritten Hitzesommer in Folge, da besteht eine akute Waldbrandgefahr“, erklärt Brettens Bürgermeister Michael Nöltner. Wie bereitet sich die Stadt darauf vor?

Wenn es im Wald brennt, benötigt man eine große Menge an Löschwasser, das man heranschaffen muss. Für diesen Fall – und etliche weitere – hat die Stadt gemeinsam mit der Feuerwehr ein neues Katastrophenschutzkonzept in Angriff genommen. „Wechsellader“ lautet das Zauberwort zur Eindämmung der Waldbrandgefahr.

Dabei handelt es sich um ein System, mit dem man sehr flexibel Container für ganz bestimmte Gefahrenlagen auf ein Trägerfahrzeug laden kann. So beispielsweise Sandsäcke im Fall eines Hochwassers. Oder einen Teleskoplader für den Transport von Material. Oder einen vollen 9.000 Liter-Wassertank für den ersten Löschangriff bei einem Waldbrand.

Stadt hat zwei Trägerfahrzeuge angeschafft

Im vergangenen Jahr hat die Stadt begonnen, dieses System anzuschaffen. Bislang hat sie fast eine halbe Million Euro in die Umsetzung investiert. Weitere 350.000 Euro sollen im kommenden Jahr folgen. „Wir haben zwei Trägerfahrzeuge angeschafft, die verschiedene Container an den Einsatzort transportieren können“, informiert Simon Bolg, der Leiter des Ordnungsamtes der Stadt. Bei ihm ist das Thema Katastrophenschutz angesiedelt. Auch ein Notstromaggregat oder Atemschutzgeräte können auf diesem Weg mit dem Wechsellader schnell dahin gebracht werden, wo sie benötigt werden.

Das ist ein klassisches Feuerwehrsystem, das auch auf Naturkatastrophen ausgelegt ist. Oliver Haas, Feuerwehrkommandant in Bretten

„Das ist ein klassisches Feuerwehrsystem, das auch auf Naturkatastrophen ausgelegt ist“, erklärt der Brettener Feuerwehrkommandant Oliver Haas. Gerade bei Waldbränden bestehe ja das Problem, dass es im Wald wenig oder gar keine Hydranten gibt. Wie also reagieren bei einem größeren Wald- oder Feldbrand?

„Bei der Neibsheimer Feuerwehr steht ein geländegängiges Löschgruppenfahrzeug mit einem 1.600-Liter-Tank, die Stadt Bretten hat ein Tanklöschfahrzeug, das 3.000 Liter Löschwasser fasst, und mit dem Wechsellader lassen sich nochmals 9.000 Liter Wasser zu Brandbekämpfung herbeischaffen“, erklärt Haas.

Dazu gibt es noch einen mobilen 10.000-Liter-Behälter, in den der Wechsellader seine erste Fracht ablassen kann, um frisch aufzutanken und befüllt wieder zurückzukehren. Das genüge für den Erstzugriff, bis eine Löschwasserleitung aufgebaut ist.

Einsätze auch bei Bränden von E-Fahrzeugen

Die beiden Trägerfahrzeuge werden gerade angeschafft und bedarfsgerecht ausgestattet. Im Spätjahr sollen sie dann in Betrieb genommen werden. Simon Bolg skizziert ein weiteres Katastrophenszenario, auf das sich die Stadt vorbereitet. „Es gibt ja immer mehr Elektrofahrzeuge, die man bei einem Brand nicht einfach löschen kann“, bekundet er.

Mit dem Wechsellader könne man in einem solchen Fall bei einem Unfall ein Hochvoltbehälter heranschaffen, in den man das brennende Fahrzeug hineinziehen könne. Der Container werde dann mit 10.000 Liter Wasser geflutet, um das Auto innerhalb von 24 Stunden herunterzukühlen.

Eine weitere Nutzungsmöglichkeit wäre, einen Aufenthaltscontainer zu transportieren, in dem man bei einem Brand obdachlos gewordene Hausbewohner kurzzeitig unterbringen könne. Der stünde aber auch Einsatzkräften für kurze Ruhepausen zur Verfügung.

Bei einem Feuer im Wald haben die Floriansjünger überdies Löschrucksäcke dabei, mit sie kleine Feuer im Unterholz löschen können. Und auch für den Worst Case ist die Brettener Wehr zumindest theoretisch gut gerüstet. In der von heftigen Waldbränden heimgesuchten portugiesischen Partnergemeinde Condeixa-a-Nova hat Oliver Haas an einer Einweisung in die Waldbrandbekämpfung teilgenommen. Mit kilometerweiten Bränden, wie sie in Portugal häufig vorkommen, rechnet er für Bretten allerdings nicht.