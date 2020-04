Anzeige

Nur sieben Verstöße verzeichnete das Ordnungsamt Bretten an den Osterfeiertagen. Für die Stadt ist das eine erfreuliche Bilanz, Bürger und Händler reagieren positiv. Eine Unbelehrbare bekamen jedoch hohe Bußgelder aufgebrummt.

Gerade einmal sieben Verstöße gegen die wegen der Corona-Pandemie geltenden Abstandsregelungen stellte das Ordnungsamt in der Brettener Kernstadt und in den Stadtteilen rund um Ostern fest. „Das ist für einen Zeitraum von fünf Tagen, an denen das Wetter auch noch herrlich war, wirklich nicht viel“, betont Simon Bolg, der Leiter des Ordnungsamts der Stadt Bretten.

„Die Leute sind mittlerweile doch alle sehr diszipliniert. Zudem zahlt sich aus, dass wir schon früh, nämlich als die Corona-Verordnung erlassen wurde, präventiv vorgegangen sind und verstärkt auf den Straßen präsent waren“, erklärt Bolg.

Kleinere Personengruppen auf dem Friedhof

Von Gründonnerstag bis einschließlich Ostermontag waren die Teams des Vollzugsdienstes unterwegs. Sofern dies notwendig war, sprachen sie situativ die Leute an, wenn die den geforderten Abstand zwischen zwei Personen einmal nicht einhielten.

„Die Leute fassen das nicht als Zwang auf, sondern sind dankbar dafür, wenn man sie darauf hinweist“, versichert Bolg. Gerade auf den Friedhöfen sei es an den Ostertagen ab und zu vorgekommen, dass sich kleine Personengruppen gebildet haben. Doch die hätten sich jeweils schnell aufgelöst, nachdem sie darauf aufmerksam gemacht wurden. „Man muss hier einfach mit Augenmaß handeln, dann funktioniert das auch“, meint Bolg.

Vor den Feiertagen habe es etliche Anfragen von Händlern gegeben. Viele wollten noch einmal wissen, was genau sie dürfen und was eben nicht. „Es ging meistens darum, wie man in den Läden das Einhalten des Abstandes am besten regeln kann, und darum, wie viele Kunden gleichzeitig in ein Geschäft reindürfen“, berichtet Bolg. Allerdings habe es auch in der Großen Kreisstadt und ihren Stadtteilen einige Unverbesserliche gegeben. Die habe man aber rigoros zur Kasse gebeten.

Uneinsichtige bekommen hohe Bußgelder

So saßen etwa auf einer Bank in Richtung Tierpark vier Personen, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, nebeneinander und hätten sich gesonnt, erzählt Bolg. Dieser Verstoß wurde mit einem Regelbußgeld in Höhe von 250 Euro pro Person geahndet.

Auf die Spitze trieb es jedoch ein junger Erwachsener. Er hatte sich mit drei Kumpels unerlaubterweise hinter der Ruiter Bürgerwaldhalle getroffen. Nachdem das Quartett ertappt worden war, zog dieser die vom Vollzugsdienst durchführte Kontrolle laut Bolg „ins Lächerliche“. Dabei zeigte er sich derart uneinsichtig, sodass hier wohl ein deutlich höheres Bußgeld verhängt werden wird, so Bolg.

