Brettener Bütt glänzt mit pfiffiger Show

Mit Kalauern am Fließband, stimmungsvollen Gesangs- und Showeinlagen und pfiffigen Büttenreden feierten die Brettener Narren ihre Stadt und sich selbst. Die kommunalen Akteure bekommen ihr Fett ab. Und auch die große Politik wird nicht verschont.

Alle bekamen sie ihr Fett ab, allen voran Ruits Ortsvorsteher Aaron Treut, dessen Gattin bekanntlich Jägerin ist. Auf die Frage, warum das Bild ihres Mannes neben ihren Jagdtrophäen hängt, soll sie – bösen Zungen zufolge – gesagt haben, das sei der größte Bock, den sie je geschossen habe.

Derweil will Domina Catherine den SPD-Fraktionschef Edgar Schlotterbeck im Erotikladen Erdbeermund gesichtet haben. Landtagsabgeordneter Joachim Kößler hatte heldenmütig den Niedergang der Schranke auf Parkplatz an der Sporgasse verhindert. Bei seiner Partei ist ihm das bislang noch nicht gelungen. Und bei Otto Mansdörfer wurde eine Gemeinsamkeit mit Greta Thunberg entdeckt: Wie sie hat er früher freitags des Öfteren die Schule geschwänzt.

Mit Kalauern am Fließband hielt Sitzungspräsident Bernd Neuschl das ohnehin gut gelauntes Publikum der Brettener Bütt bei Stimmung, ein pfiffiges Programm tat ein übriges dazu, dass die Feierlaune bis weit nach Mitternacht nicht abriss. Als Einheizerin musste Küchenhilfe Minna alias Anette Giesche herhalten, die verzweifelt versuchte, einen Wurstsalat loszuwerden. Dabei gab sie schmerzlich erfahrene Lebensweisheiten zum Besten: „Besoffen flirten ist wie hungrig einkaufen: Man kommt mit Sachen heim, die will man gar nicht“.

Pfarrer als Zirkusdirektor

Als Zirkusdirektor ging Pfarrer Harald Maiba in die Bütt. Er geißelte Amerikas falsche Frommen, Trumps Twitterparade und das Gezeter in seiner Kirche. In Europa machten sich Populisten und Rattenfänger breit und zerstörten das Miteinander. OB Wolff empfahlt er, am Göshausener Kreisel einen Hundeübungsplatz einzurichten. Und der Hundekirchen-Engelschor besingt die liebsten Schäfchen: „Trinkfest und arbeitsscheu, aber ihrer Kirche treu!“ Maibas Auftritt entlockte dem Präsidenten ein Bekenntnis: „Wisst ihr, was ich als Kind immer werden wollte? Zirkusdirektor oder Pfarrer!“

Dummschwätzer in der Brettener Bütt

Hansi Klees glänzte als Dummschwätzer vom Stadtpark und berichtete von den „wahren Ärschen der Nation“: Den selbst ernannten Weinkennern und deren dummen Sprüchen nach dem ersten kleinen Schluck aus dem viel zu großen Glas.

Und hat die gleich mal als Bierkenner abgewandelt: „Malzig im Untergemulch, hopfig im Abgang“, lautete sein fachmännisches Urteil. Ansonsten entpuppte er sich als Monk-Verschnitt, bei dem die Klopapierrolle immer nach vorne abgerollt werden muss und die Füße der Socken auf der Wäscheleine immer in die gleiche Richtung zeigen müssen – am besten noch mit farblich abgestimmten Wäscheklammern.

Postler mit gelungener Premiere

Eine gelungene Premiere in der Bütt lieferten Valle & Wolle alias Konstantin Braun und Wolfgang Wagner als Briefträger ab. „Ach herrje, das tut weh“, klagten sie über die aktuelle Politik zur Melodie der Rockhymne „Lady in Black“, worauf sich sowohl SPD und FDP, als auch AfD gut reimten. Letztere bekam auch sonst einiges zu hören, dass Thüringer nicht nur auf dem Grill schnell braun werden etwa und dass für Faschismus in der Bütt kein Platz sei.

Den Hofsängern war zunächst nichts besseres eingefallen, als eine schwedische Klimaaktivistin fürs Schuleschwänzen zu tadeln. Dann fanden sie doch noch eine würdige Adresse für eine musikalische Liebeserklärung: die Leberwurst nämlich, mit all ihren Begleiterscheinungen. Was passiert, wenn der Hund allein zuhause Durchfall hat und der Wohnungsbesitzer vergessen hat, den Saugroboter auszuschalten, schilderte Ortsbüttel Günther Wolf bei den Bekanntmachungen.

Musikkabarett fernsehreif

Tänzerisch boten das Gardeballett, die Funkenmariechen und eine Showtanzgruppe mit orientalischen Flair tolle Leistungen, gesanglich sorgten Laura Wick und Benjamin Leicht für Partysongs und Schunkelrunden.

Eine Nummer für sich ist Bernd Neuschl, insbesondere mit seinem Musikkabarett. Das war schon fernsehreif, was der begnadete Pianist und Sänger an Parodien servierte und damit Begeisterung auslöste. Sei es als Winfried Kretschmann, Rudi Carell, Karel Gott oder Louis Armstrong, den er „What a Wonderful Bütt“ röhren ließ. Zum Abschluss glänzte der Elferrat mit einer sportlich reifen Baywatch-Nummer.