Brettener Haushalt für 2020 schnallt den Gürtel enger

Mit einer Enthaltung hat der Brettener Gemeinderat den Haushalt für 2020 beschlossen. Weil die Gewerbesteuer eingebrochen war, musste an allen Ecken und Enden gespart werden.

„Trotz Widrigkeiten und weniger Einnahmen als erwartet, stehen wir stabil und zukunftsfest, weil wir in der Vergangenheit umsichtig waren und Schulden abgebaut haben!“ Mit einem zuversichtlichen Grundton präsentierte Brettens OB Martin Wolff am Dienstagabend den Haushalt 2020.

Gleichwohl gelte es, den Gürtel enger zu schnallen und die Prioritäten anders zu setzen als gewohnt. So hätten in nahezu allen Bereichen die beantragten Mittel gekürzt werden müsse. Doch alles, was erforderlich war, werde umgesetzt. Von 2011 bis 2019 habe die Stadt einen Konsolidierungskurs gefahren und die Schulden von 20 auf 13 Millionen Euro gesenkt.

Jetzt benötige man allerdings Kredite von rund 6,4 Millionen Euro, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen.

Unterdeckung von 2,5 Millionen

„Im Ergebnishaushalt, also dem Haushalt für das laufende Geschäft, haben wir nun auf der Aufwandseite ein Volumen von rund 79,2 Millionen Euro, bei den Erträgen sind es knapp 76,7 Millionen“, bezifferte der OB das Haushaltsvolumen.

Das bedeute eine Unterdeckung von knapp 2,5 Millionen Euro. Hintergrund der schwierigen Finanzsituation: Die mit 22 Millionen Euro prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen sind mit nunmehr 16,5 Millionen merklich niedriger ausgefallen.

Investitionsschwerpunkte des Haushalts sind die Tiefgarage in der Sporgasse, die Fußgängerzone und der Jugendverkehrsübungsplatz, daneben Sanierungen am Melanchthon-Gymnasium, an der Realschule, im Ruiter Kindergarten und in der Brettener Weißhoferstraße. Man werde auch einiges an Geld in die Digitalisierung des Rathauses stecken, erklärte der Verwaltungschef.

Haushalt mit 17,7 Millionen für Personal

Stadtkämmerer Wolfgang Pux erläuterte im Gemeinderat das umfangreiche Zahlenwerk, das Personalausgaben in Höhe von 17,7 Millionen Euro beinhaltet. Für Sach- und Dienstleistungen sind 14 Millionen vorgesehen. Die FAG-Umlage an das Land schlägt mit 10,8 Millionen zu Buche, die Kreisumlage beträgt 14,2 Millionen.

Neun Millionen betragen die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten.

Das Ratsgremium stimmte dem vorgelegten Haushalt nahezu einhellig zu, lediglich Herrman Fülberth (Aufbruch Bretten) enthielt sich der Stimme.

Nachfolgend die Stellungnahmen der Fraktionen und Parteien:

Bernd Neuschl (CDU): Trotz steigender Verschuldung und sinkender Investitionen empfiehlt die CDU antizyklisch zu handeln und Zukunftsprojekte anzugehen. Etwa im Bereich Bildung mit 1,9 Millionen Euro für Schulen und Kindergärten oder bei der Mobilität mit verbesserten Radwegen und einer klugen Steuerung der Verkehrsflüsse. Beim Klimaschutz sieht die CDU laut Bernd Neuschl die Forderung nach Fotovoltaik auf allen öffentlichen Gebäuden jedoch kritisch. Sein Zukunftstraum: „Menschen wachen morgens in ihren bezahlbaren Wohnräumen, zu denen auch Tiny-Häuser gehören, auf und können von den Ortsteilen von der Mitfahrerbank in die Stadt oder mit dem Pendelbus über barrierefreie Haltestellen zum Ärztehaus fahren.“

Otto Mansdörfer (Grüne): „Ohne Bauchgrimmen“ stimmen die Brettener Grünen dem Haushalt zu. Der finanzielle Spielraum sei aufgrund des Gewerbesteuerrückgangs eng. Doch die Investitionen und die dafür nötigen Kredite seien gerechtfertigt, so der Grünen-Sprecher. Er moniert, dass ein in die Stadt integrierter Standort für Dienstleistungs- und Technologieunternehmen fehle. Ebenso Flächen oder Raumangebote für Start-ups und Handwerksbetriebe. Außerdem sei das CIMA-Gutachten zur Brettener Wirtschaftsstruktur von 2015 veraltet. Im Industriegebiet Gölshausen müssten die Potenziale einer Nachverdichtung genutzt werden. Dies gelte auch für andere Areale in der Stadt, bevor man knappe Landschaft mit neuen Gewerbegebieten zupflastere.

Ariane Maaß (Aktive): Gut hauszuhalten und die richtigen Impulse zu setzen, sei das Gebot der Stunde, bekundet Ariane Maaß, die Sprecherin der Aktiven. Die Investitionen für die Feuerwehr, den Hochwasserschutz, die Kindergärten und Schulen seien gut angelegtes Geld. Im Zuge der Renovierung der Feuerwehrhäuser dürfe auch das Haus in Bretten nicht vergessen werden. „Ein großes Ziel wäre ein zentrales Rettungszentrum“, erklärte Maaß. Gleichfalls wichtig sei der Ausbau des Fahrradnetzes. Zur Entlastung der Verkehrssituation in Bretten sei es überdies sinnvoll, schon jetzt in die Planung einer Südumgehung einzusteigen. Darüber hinaus sei die weitere Erschließung von Gewerbegebieten wichtig.

Edgar Schlotterbeck (SPD): Der Sprecher der Brettener SPD lobte das Wohnungsbauförderprogramm der Stadt und forderte die Erschließung neuer Gewerbegebiete. Dürrenbüchig und Rinklingen hält die SPD als Standort allerdings für ungeeignet. Bei den Radwegen seien auch neue Verbindungen nötig, auf alle Fälle sollte der Postweg ausgebaut werden. Einmal mehr forderte die SPD gebührenfreie Kitas und votiert für den zweiten Bauabschnitt in der Sporgasse für die Einrichtung einer Mediathek.

Jan Elskamp (FDP): Um die finanzielle Lage der Stadt zu verbessern, will auch die FDP weitere Gewerbegebiete zügig erschließen. „Wir sehen hier insbesondere den Standort Rinklingen-Südwest als wünschenswert und realisierbar, wenngleich dieser erst mit der Umsetzung der geplanten Umgehungsstraße Sinn macht“, erklärte FDP-Sprecher Jan Elskamp. Dies sei ein gutes Argument dafür, an beiden Themen mit Hochdruck zu arbeiten. Gespannt blickten die Liberalen auf den Baubeginn für das Ärztehaus samt Tiefgarage im westlichen Bereich der Sporgasse. Jetzt sollten Überlegungen angestellt werden, was im östlichen Bereich passieren soll. Die FDP möchte dort gerne eine Mediathek mit einem großen Veranstaltungssaal installieren.

Bernhard Brenner (FWV): Die Freien Wähler kritisieren ein Grundsatzmanko des Brettener Etats: „Diesem Haushalt fehlen in vielen Bereichen klare Zielvorgaben“, erklärt deren Sprecher Bernhard Brenner. Man müsse auf den ersten Blick erkennen können, welche übergeordneten Ziele die Stadt verfolge und welche Aufgabenschwerpunkte sich daraus ergeben. Kritisch sieht die FWV auch die Mehrkosten für eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach des geplanten Parkhauses auf dem Mellert-Fibron-Areal. Darüber hinaus monierte Brenner den geringen Mittelabfluss von lediglich rund 40 Prozent bei Baumaßnahmen und Grunderwerb. Klartext redete der Fraktionssprecher zum gewünschten „Blaulichtzentrum“, das Polizei, Feuerwehr und DRK an einem Standort zusammenfassen soll. „Das ist etwas für Träumer und ein Schnellschuss“, kritisierte er die Überlegungen, die man besser mit allen Betroffenen vorher abgesprochen hätte, als damit in die Öffentlichkeit zu gehen.

Hermann Fülberth (Aufbruch): Kritisch sieht der Aufbruch-Sprecher die Beteiligung der Stadt mit knapp 1,7 Millionen Euro bei der Netze BW und spricht von Salami-Taktik. Ausdrücklich begrüßt er jedoch die Aufstockung des Personaletats und die Vermehrung der Stellen. Ebenso den geplanten Außenaufzug am Alten Rathaus. „Nach rund einem Jahrzehnt rigider Sparpolitik … bei dem ein riesiger Investitionsstau entstanden ist“, begrüße man diesen antizyklischen Investitionskurs.

Andreas Laitenberger (AfD): Der AfD-Gemeinderat verwies im Blick auf die Gewerbesteuer auf die Abhängigkeit von der Automobilindustrie. Man sollte daher das Auto und den Verbrennungsmotor nicht sinnlos verteufeln, meinte er. Positiv vermerkte er, dass auch Anträge der AfD im Ratsgremium Zuspruch gefunden hätten, so etwa der Vorschlag, sogenannte Pfandringe an Mülleimern und Laternenmasten anzubringen. Laitenberger monierte, dass der Dieselnottank der Brettener Feuerwehr nur 1.000 Liter umfasst. Es sollten besser 15.000 Liter sein.