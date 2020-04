Brettener Integrationsbeauftrage: Migranten sind gut informiert

Anzeige

Die Brettener Integrationsbeauftragte Katja Klotz sorgt dafür, dass Informationen zum Coronavirus und zu anderen wichtigen Themen in vielen verschiedenen Sprachen verfügbar sind. Die Menschen seien gut informiert.

Wie erhalten die mehr als 6.500 Menschen ausländischer Herkunft, die in Bretten und den Stadtteilen leben, die wesentlichen Informationen über das Coronavirus und die nötigen Schutzmaßnahmen im Fall von Sprachbarrieren? Gibt es etwas wie eine Ursachenkette von fehlenden Informationen hin zu Fehlverhalten und zu höherem Risiko, wie es in oft wenig sozialen Netzwerken unterstellt wird?

Migranten in Bretten kommen aus 95 Staaten

Die Brettener Integrationsbeauftragte Katja Klotz widerspricht diesbezüglich: „Es liegen noch keine detaillierten Daten und Auswertungen über den Zusammenhang von Aufklärung, Risikoverhalten und Verbreitung der Krankheit vor. Alle jetzt schon gezogenen Schlüsse vorschnell.“

Zudem seien die Brettener Migranten aus 95 Staaten meist sehr gut informiert. Zu den 6.500 sind solche mit Migrationshintergrund nicht hinzugerechnet, so die Integrationsbeauftragte. Sie informiert, wie Geflüchtete und Migranten über mögliche Sprachschwellen hinweg informiert werden oder sich selbst kundig machen. „Per Krisentelefon und über verschiedene Webseiten funktioniert das ganz gut“, berichtet Katja Klotz.

Oft dolmetschen die Kinder

Diese Krisen-Hotline sei seit 13. März in Betrieb und ist für alle Einwohnerfragen offen. Seit Beginn gab es 2.253 Anfragen – beispielsweise zu Ausritten, Treffen mit Freund oder Lebensgefährtin oder auch zum Einkauf. Ein Hinweis zur Krisenhotline ist im Newsticker der Brettener Homepage zu finden.

Oft behülfen sich Migranten sehr gut selbst, nutzten Sprachkenntnisse von Verwandten, oft ihrer Kinder. „Viele sprechen und lesen Deutsch. Auch sind viele Migranten, die in Bretten leben, gut vernetzt und fähig, sich adäquat zu informieren.“ Sie wüssten meist gut Bescheid, so Katja Klotz.

Nach unserer Erfahrung werden digitale Medien von geflüchteten Menschen und Migranten gut angenommen. Katja Klotz

„Im Zeitalter der Digitalisierung ist das meiste Info-Material online zu finden. Nach unserer Erfahrung werden digitale Medien von geflüchteten Menschen und Migranten gut angenommen. Auch ist es in der Regel einfach, die Inhalte einer Homepage zum Beispiel mit Google-Übersetzter in über 100 Sprachen zu übersetzen.“

Würden Informationen in Muttersprache benötigt oder aus tieferem Interesse gewünscht, helfe auch ein Link auf der Website der Stadt zu MiMi, dem Verein Ethno-Medizinisches Zentrum. Dieses informiere in 16 Sprachen über Corona. Denn die Frage des Dolmetschens sei nicht einheitlich geregelt.

Beim Arzt wird es mit der Übersetzung heikel

Sofern etwa Kinder beim Arztbesuch übersetzen müssten, sei das nicht immer optimal, gibt die Integrationsbeauftragte zu. „Übersetzungen im Bereich Gesundheit sind schwierig und mitunter heikel wegen der Haftungsfrage“, so Klotz. Da müssten Medikamente erklärt oder Operationen besprochen werden. Große Kliniken verfügten oft über einen eigenen Übersetzerpool.

Das Gesundheitsamt informiere in sieben Sprachen über Corona, Quarantäne-Regeln und mehr – bei Bedarf erhalten Betroffene das auch schriftlich und in den Unterkünften hingen die Infos auch seit vergangener Woche aus. Auch das Landratsamt bietet einen Sprachmittler-Service an. Der aber könne wiederum nicht fürs Gesundheitswesen und Anwälte genutzt werden oder vor Gericht. Dort gebe es eigene, vereidigte Dolmetscher, wie auch für manche Behördengänge.

Informationsmaterial gibt es in vielen Sprachen

Da die Behörden aber derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen sind, leiste man die nachgefragten Dienste via Telefon, Onlineformular, E-Mail oder Post, so die Integrationsbeauftragte. „Das funktioniert erstaunlich gut, wie zum Beispiel bei unserer Kollegin Göpfrich in der Wohngeldstelle“, so Klotz.

Auch wurde, als das Rathaus noch geöffnet war, Informationsmaterial ausgelegt in einfacher deutscher Sprache, es wurden Aushänge für die Unterkünfte Geflüchteter vorbereitet und vom Gemeindevollzugsdienst in den Gebäuden angebracht.

Diese enthalten mehrsprachige Informationen und Piktogramme, also anschauliche Bild-Erläuterungen. Neben Informationen in englischer, französischer oder türkischer Sprache werden Mitbürger auch auf Arabisch und Farsi, Persisch, auf einer Webseite der Bundesregierung oder auf einer der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) informiert.