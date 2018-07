Brettener Neubau: Happy End für einbetonierte Katze

Anzeige

Eine besondere Rettungsaktion lief am Dienstag für eine Maine-Coon-Katze aus Bretten, die unter einem Garagen-Neubau einbetoniert wurde. Laut Polizei Bretten versuchte die Katze in ihrem Versteck in der Kantstraße mehrere Nächte lang durch Jammern und Jaulen auf sich aufmerksam zu machen.

Als Montag Abend kurz vor Mitternacht als eine Streife den Neubau absuchte, entdeckten die Beamten das Tier in einem schmalen Spalt. Vermutlich hat sich die Katze dort versteckt und wurde beim Betonieren übersehen. Seit diesem Zeitpunkt saß sie dort fest und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Auch der Polizei gelang in der Nacht keine Rettung, weshalb die Katze zuerst nur mit Futter und Wasser versorgt wurde.

Die Polizei fand auch die Besitzer der Katze. In der facebook-Gruppe „Brettener Forum“ hatten sie verzweifelt nach ihrem „Jimmy“ gesucht. Die Kantstraße liegt um die Ecke der Straße in der ihr Maine-Coon-Kater Zuhause ist und wo er seit dem 18. Juli schmerzlich vermisst wurde. Sonst sei er, laut seiner Besitzerin, nie länger als ein paar Stunden weg gewesen.

Mit Unterstützung der Bauherrn konnte am Dienstagmorgen ein Loch gebohrt werden, das groß genug ist, dass sich Jimmy wieder selbst befreien kann. Laut Katzenmama Meike Vielsack, war das Bohren so laut, „das sich Jimmy erstmal weiter unter dem Neubau ängstlich versteckt“. Aktuell versuchen, die Besitzer ihn mit Leckerlis herauszulocken.