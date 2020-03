Brettenerin heißt Angela Merkl: Wie es ist, mit einem großen Namen zu leben

Anzeige

Oft kann sie schmunzeln, sagt die gebürtige Diedelsheimerin Angela Merkl. Die phonetische Namensgleichheit mit der Bundeskanzlerin hat ihr meist „eher harmlose Frotzeleien“ beschert, sagt sie.

Sie merkt aber an, die Späße über ihren Namen seien inzwischen auch zum Gradmesser dafür geworden, ob sie sich mit dem Menschen gut verstehen würde, oder eher weniger. „Es gibt Witze aus dem Keller, dem Erdgeschoss oder aus dem Penthouse“. Vieles wiederhole sich auch, wie Autogrammwünsche.

Eine Freundin war die Erste, die sie vor Langem mit Augenzwinkern gewarnt habe, ihren damaligen Partner Thomas Merkl besser nicht zu heiraten. „Sonst bist du das Mädsche.“ Merkl lächelt beim Gedanken an die Anspielung auf des damaligen Altkanzlers junge Ministerin. Sie beugt sich vor, setzt die Tasse vorsichtig auf den Tisch.

Die Brettener Rentnerin und Autorin legt Wert auf das Unterscheidungsmerkmal des fehlenden „e“, das man vor allem am Telefon kaum hört. Regelrecht „putzig“ sei es gewesen, als am andern Ende der Leitung einmal eine junge Frau auf drei Sätze von ihr verstummt blieb. „Kein Atmen war zu hören. Hallo, fragte ich, besteht die Leitung noch?“ Ja, ja, habe die junge Dame schnell gesagt, sie sei nur nicht sicher gewesen, ob sie veräppelt werde.

Ich kann auch gut Dinge aussitzen Angela Merkl, Brettener Rentnerin und Autorin

Angela Merkl hatte nach der Hochzeit zunächst den Doppelnamen behalten, aber es wurde ihr zu kompliziert. Woher kommt dieser Eindruck, als ginge es bei ihr zu allermeist um Wesentliches?

Ja, sie habe sich mit der Person Merkels beschäftigt. „Angestoßen durch unsere äußeren Unterschiede dachte ich, ich habe auch Ähnlichkeiten mit ihr. Ich kann Dinge auch gut aussitzen.“ Die große 64-Jährige meint das durchaus nicht negativ.

Arbeitsstipendium und Anthologien

„Auch wenn ich mit der CDU nicht viel am Hut habe. Angela Merkel ist mir nicht unsympathisch.“ Die Kanzlerin könne „unbeirrt zuwarten, bevor sie eine Entscheidung fällt, was man tun muss, tun kann oder tun sollte.“ Sie nenne das „das Eselsgen“.

Angela Merkl mag offenbar Esel. Der Titel eines ihrer Bücher legt es nahe. „ Hannelore Bahl oder Der Eselfurz“ erschien seinerzeit im Lauinger Verlag. Die Brettenerin schreibt täglich, erhielt vom Förderkreis deutscher Schriftsteller ein einjähriges Arbeitsstipendium finanziert im Jahr 2003 auf 2004. In dem Kontext wurde eine Kurzgeschichte im „Förderband 4“ veröffentlicht und sie sei in Anthologien der „Lindemanns Bibliothek“ vertreten sowie in einer Anthologie des Silberburg Verlags.

Das ist wie eine geistige Klospülung Angela Merkl, Brettener Rentnerin und Autorin

Angela Merkl schreibt nicht immer für die Öffentlichkeit, aber mit Leidenschaft. „Und Morgenseiten schreibe ich jeden Tag. Das ist wie eine geistige Klospülung. Man schreibt sich gleich früh alles von der Seele. Handschriftlich. Dann funktioniert der direkte Draht vom Hirn aufs Papier.“ Ihre Hand zieht eine Linie vom Ohr zum Tisch. Das sei ausgesprochen heilsam. „Man muss das auch nie mehr lesen“. Es gehe ums Loslassen.

Die Brettenerin kehrt zur Kanzlerin zurück. Ihren Willen findet sie bemerkenswert. „Ich sah an ihrem Gang, dass sie große Schmerzen hatte und an ihrem Gesicht, dass sie ihren Job dennoch gut machen will.“ Und sie anerkenne, welche Nerven diese Frau aufbringe, auszuharren, bis sich Dinge von alleine klärten. Angesichts der aktuell für die CDU-Front zur Wahl stehenden Männerriege, möchte sie lieber das Thema wechseln.

Jammern hilft nicht, es wiederholt das Leid nur. Angela Merkl, Brettener Rentnerin und Autorin

„Aber Durchhaltevermögen ist wichtig, die Zähne zusammenzubeißen, egal, was um einen rum passiert.“ Eine langsame Bewegung scheint den hektischen Politbetrieb zu umfassen und womöglich Geschehnisse in ihrem eigenen Leben.

Nach kurzer Pause erläutert sie: „Als Schmerzpatientin habe ich gelernt, dass mir jammern nicht im Geringsten hilft.“ Es wiederhole das Leid nur. Seit sie MBSR übe, Mindfulness-Based-Stress-Reduction, könne sie weitgehend auf Schmerzmittel verzichten. Davon werde womöglich ein Ratgeber handeln, den sie im Sinn hat. „Ist doch toll, dass die Methode kostenlos und nebenwirkungsfrei ist und man sie überall praktizieren kann ohne aufzufallen.“ Sie möchte, dass andere davon profitieren.

Viele Menschen haben aber andere Sorgen. „Können Sie uns nicht mal die Steuern senken, wurde ich schon gefragt“, erzählt Angela Merkl. Sie nippt am Capucchino. Eine ältere Dame habe ihre Nummer im Örtlichen gefunden und schrie: „Sie, ich muss mich jetzt mal bei Ihnen beschweren…“ Angela Merkl muss lachen.

„Ich lebe recht zurückgezogen, aber die Leute, mit denen ich Kontakt habe, wie bei Lesungen und ähnlichen Gelegenheiten, sind glücklicherweise anders. Meist komme ich da also schadensfrei wieder heraus.“ Ihre Tasse ist leer. Es geht auf den Marktplatz fürs Foto mit Raute.