Corona verändert auch die Arbeitsabläufe von Bestattern

Für Bestattungsunternehmen ist das Geschäft mit dem Tod alltäglich. Doch wegen der Corona-Pandemie hat sich der Ablauf der gesamten Dienstleistung Bestattung stark verändert. Da auch bei Trauerfeiern Abstandsregeln eingehalten werden müssen, ist Trost spenden nur aus der Distanz möglich.

„Das ist für alle eine schwere Zeit und eine schwierige Situation", sagt Birgit Holz vom gleichnamigen Brettener Bestattungsunternehmen.

„Auch für uns ist das eine komische Situation, die ganze Ausgangslage ist unbefriedigend“, ergänzt Ulrich Schick vom Bestattungshaus Schick. Während der Corona-Pandemie steht auch für Bestattungsunternehmen der Selbstschutz beziehungsweise der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an oberster Stelle. Overalls, Mundschutz, Handschuhe, Kunststoff-Schürzen und Schutzvisiere gehören in diesen Tagen zur Standardausrüstung.

Hygiene hat oberste Priorität

„Bei jeder Überführung eines Toten müssen wir die Schutzkleidung wechseln und in einen neuen Marsmenschen-Anzug schlüpfen“, sagt Ulrich Schick. Hygiene sei bei Bestattungsunternehmen ohnehin sehr wichtig, in diesen Zeiten aber umso mehr, versichert der Inhaber des Bestattungshauses Schick. Selbstschutz habe immer höchste Priorität, so der Steinmetzmeister.

So wie andere Menschen in großen Mengen Toilettenpapier gekauft haben, so haben wir Särge gekauft. Birgit Holz, Bestatterin

„Was Schutzkleidung angeht sind wir gut gerüstet, da haben wir rechtzeitig bestellt“, berichtet Birgit Holz. Auch Särge und Urnen – diese Utensilien gehören in diesem Beruf nun mal zum alltäglichen Handwerkszeug – seien ausreichend vorhanden. „So wie andere Menschen in großen Mengen Toilettenpapier gekauft haben, so haben wir Särge gekauft“, erklärt die Bestatterin.

Berührungsängste mit dem Tod bleiben

An einer Sache hat sich aus Sicht der Bestattungsunternehmen auch in Corona-Zeiten nichts geändert. „Viele Menschen haben Berührungsängste, wenn es darum geht, über das Thema Tod zu sprechen. Allerdings hilft und erleichtert es einen, wenn man offen darüber redet“, weiß Birgit Schick. Deshalb seien die sogenannten Trauergespräche für viele Angehörige ein wichtiger Schritt auf dem Weg des Abschiednehmens.

Doch die Teilnahme an diesen Gesprächen ist mittlerweile auf ein oder maximal zwei Personen beschränkt. „Ganz wesentliche Punkte der Trauerlehre sind die Trauerbegleitung und das Abschiednehmen. Das sind wichtige Prozesse, die es jetzt aber nicht mehr gibt. Es kann niemand sagen, wie sich das letztlich auswirkt“, betont Ulrich Schick.

Viele Menschen sterben allein

Wegen der geltenden Corona-Kontaktbeschränkungen ist es für Angehörige in den meisten Fällen nicht möglich, einen im Sterben liegenden Menschen in einem Krankenhaus oder einem Pflegeheim noch einmal zu besuchen und so persönlich Abschied zu nehmen. „Deswegen sterben derzeit viele Menschen gerade in solchen Einrichtungen alleine. Dass die Angehörigen dann nicht einmal am offenen Sarg Abschied nehmen können, ist schon schlimm“, berichtet Birgit Holz.

Auch an einem Bestatter gehe das nicht so einfach vorbei. An den Trauerfeiern, die bekanntlich nur noch im Freien stattfinden dürfen, durften zu Beginn der Corona-Krise zunächst nur zehn Personen teilnehmen. Zudem gilt auch hier, dass der Abstand zwischen den einzelnen Personen eingehalten wird. Trost spenden ist so – wenn überhaupt – nur aus der Distanz und verbal möglich.

Einen würdevoller Abschied kann es so nicht geben. Ulrich Schick, Steinmetzmeister und Inhaber Bestattungshaus Schick

„Einen würdevoller Abschied kann es so nicht geben, da die Gemeinschaft der ganzen Trauergesellschaft, die Nähe, die Umarmungen und die nahen tröstenden Worte nicht wie gewohnt gegeben werden können“, erklärt Ulrich Schick. Immerhin dürfen an einer Beerdigung nun alle Familienmitglieder ersten Grades und fünf weitere Personen teilnehmen, so dass zumindest der engste Familienkreis Abschied nehmen kann. „Zum Glück gab es diese Lockerung bei der Personenzahl“, sagt Ulrich Schick.

Auch Birgit Holz sieht das so, allerdings berichtet die Bestatterin in diesem Zusammenhang auch von „gemischten Gefühlen bei den Angehörigen“. Die einen würden sagen, dass es ganz gut sei, dass eine Trauerfeier sozusagen gezwungenermaßen im kleinen Kreis stattfinde. Andere wiederum würden sich wünschen, dass etwa Nachbarn, Schulkameraden oder gute Freunde bei der Beerdigung dabei sein dürfen, was sonst ja üblich wäre.

Die Dienstleistung Bestattung hat sich verändert

Was den Ablauf der gesamten Dienstleistung Bestattung – also vom Abholen der Toten bis hin zur Beisetzung – betrifft, hat sich wegen Corona einiges geändert. So bekommt jeder Tote, der durch das Coronavirus gestorben ist, zunächst einen in Desinfektionsmittel getränkten Mundschutz aufgesetzt. Dieser dient dem Schutz des Bestatters, da er verhindert, dass beispielsweise beim Waschen des Toten Luft und damit Coronaviren aus dem Leichnam durch den Mund entweicht. „Wir mussten uns alle erst einmal informieren, wie man sich am besten schützen kann. Schließlich wusste ja keiner, wie lange das Virus beispielsweise auf der Haut überlebt“, berichtet Birgit Holz.

Später müssen sowohl der Raum, in dem der Tote lag, als auch das Auto und natürlich der Sarg desinfiziert werden. Der Sarg bleibe danach verschlossen, weshalb das für viele Angehörige so wichtige Abschiednehmen am offenen Sarg nicht möglich ist. Wegen Corona hat sich also auch das Geschäft mit dem Tod und die damit verbundenen Arbeitsabläufe der Bestatter grundlegend verändert.

