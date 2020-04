Anzeige

Ostern ohne Osternacht und feierlichem Auferstehungsgottesdienst: Wie fühlt sich das für einen altgedienten Gemeindehirten an? Der katholische Pfarrer Wolfgang Streicher sieht das Fest im Zeichen der Corona-Krise mit Sorgen, aber auch mit Zuversicht.

Auf jeden Fall wird Ostern für den Priester in diesem Jahr ein ganz anderes Osterfest: Keine festlichen Gottesdienste, keine Osternacht, kein Osterfeuer, keine Osterkerze. Nur ein kleiner, fast privater Gottesdienst mit Eucharistie mit der Mesnerin und der Organistin am Ostersonntag in der leeren Kirche in Büchig.

Mehr zum Thema: Bretten feiert wegen Corona Ostern ganz anders: Kleines Abendmahl statt großer Auferstehungsfeier

Traurig sei das schon, meint der 57-jährige Priester, der zusammen mit Pfarrer Harald Maiba die Seelsorgeeinheit Bretten-Walzbachtal betreut. Seit 26 Jahren ist er Priester, seit neun Jahren im Kirchenbezirk Bretten. So etwas hat er noch nicht erlebt. „Doch ich bin ein Mensch, der nach vorne schaut“, sagt Streicher. Ostern ist für ihn das Fest der Hoffnung und der Zuversicht, dass Gott an der Seite der Menschen ist und ihnen hilft, auch schwierige Situationen zu bestehen.

An Ostern feiern wir die Überwindung allen Leids und des Todes.

Wie erlebt der katholische Seelsorger diese besondere Krisenzeit? „Persönlich macht mir die ganze Situation große Sorgen, die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus beunruhigt die Menschen, und man schaut, das man sich schützt. Das nimmt einen schon mit und drückt die Stimmung“, sagt Streicher.

Daneben stehe aber sein dienstlicher Auftrag. „Als Christ habe ich ein Grundvertrauen Gott gegenüber, der zugesagt hat, mit uns durch alle Höhen und Tiefen des Lebens zu gehen“, sagt er. Und an Ostern feiere man im Fest der Auferstehung Jesus ja gerade die Überwindung allen Leids und des Todes.

Karwoche mit verschiedenen Schwerpunkten fällt aus

„Das würde ich natürlich gerne feiern, auch weil Ostern die am meisten ausgeschmückte Liturgie im Kirchenjahr hat“. Doch diese wird in diesem Jahr ebenso wenig möglich sein wie der ökumenische Karfreitagsgottesdienst zusammen mit den evangelischen Glaubensgeschwistern. Für Streicher war dies immer besonders wichtig, weil man da erlebe, dass man als Christen ungeachtet aller Konfessionsgrenzen in einem Boot sitzt.

Mit etwas Wehmut blickt der Pfarrer auf die Karwoche, die am Palmsonntag begann und auf Ostern hinführt. Üblicherweise jeden Tag mit einem anderen Schwerpunkt: Am Gründonnerstag mit einer Fuß- oder Händewaschung mit den Ministranten und Kommunionskindern und dem Gedenken an Jesus beim letzten Abendmahl und beim Gebet auf dem Ölberg. Am Karfreitag mit einem stillen Gedenken an die Verurteilung und Kreuzigung des Gottessohns. Am Karsamstag mit einem Tag der Grabesruhe, die aber bereits in die Osternacht mündet.

Online sind wir noch nicht so weit, Gottesdienste aus Bretten und Umland zu übertragen.

Für Streicher war die große Liturgie in der Osternacht mit dem Osterfeuer vor der Kirche, dem Einzug in das dunkle Gotteshaus und dem Entzünden der Osterkerze, die den auferstandenen Christus symbolisiert, immer ein besonderes Erlebnis. Insbesondere, wenn zum Gloria alle Lichter angehen und das Kirchenschiff in hellem Licht erstrahlt. All das wird es in diesem Jahr nicht geben. Auch nicht die sonntägliche Morgenfeier, das gemeinsame Frühstück, der Festgottesdienst am Morgen und der ökumenische Gottesdienst am Ostermontag in Bauerbach.

Online gibt es Alternativen und in den Kirchen ein Corona-Buch

Für die Gemeinde bedeutet dies, dass sie auf Ostergottesdienste im Fernsehen oder im Internet angewiesen ist. „Online sind wir noch nicht so weit, Gottesdienste aus Bretten und Umland zu übertragen“, räumt der Pfarrer ein. Einen Tagesimpuls hat er allerdings vor kurzem spontan mit seinem Smartphone vor einem Kirchenfenster aufgenommen und auf der Dekanatsseite online stellen lassen – als Ermutigung, die anstehenden Herausforderungen anzupacken.

In den Kirchen in Gondelsheim, Neibsheim, Büchig und Bauerbach, die zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet sind, hat er ein „Corona-Buch“ ausgelegt. Da können Besucher aufschreiben, was sie bewegt, und innehalten.

Corona-Krise könnte ein Anstoß sein

Den katholischen Seelsorger beschäftigt derzeit auch die Frage, was Gott mit dieser Krise zu tun hat. Allerdings nicht in dem Sinne, warum Gott so etwas zulässt. „Darauf gibt es keine Antwort“, betont Streicher. Und eine Deutung der Pandemie als Strafe Gottes hält er für unverantwortlich und absolut daneben.

Auch interessant: Mit Briefen und Trompeten: Wie Pforzheimer Kirchen an Ostern Corona trotzen wollen

Er überlegt sich allerdings, ob die Krise nicht auch der Kirche etwas zu sagen habe, etwa im Blick auf das, was verkehrt läuft. Und ob sie nicht auch für jeden einzelnen ein Anstoß sein könnte, das eigene Leben zu überdenken und ihm eine neue Richtung zu geben . „Das griechische Wort crisis bedeutet ja Entscheidung, und vielleicht müssen wir uns neu entscheiden, wie wir leben wollen“, gibt der Seelsorger zu bedenken.

Für ihn sind diese merkwürdigen Tage eine ruhigere Zeit, in der er öfters draußen in der Natur unterwegs ist und dienstlich weniger in Anspruch genommen ist als sonst. Auch die Beichte findet in diesen Tagen nicht statt. Für seelsorgerliche Gespräche steht der Pfarrer allerdings zur Verfügung.

Und den Kern der Osterbotschaft, dass Gott mit den Menschen auch durch schwere Zeiten geht und es nach diesem Leben noch einen Himmel oder ein Paradies gibt, will er sich auch durch die Corona-Krise nicht trüben lasen.