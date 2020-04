Anzeige

Gab es je einen Mangel an Toilettenpapapier? In den Super- und Drogeriemärkten von Bretten ist am Samstag von der panischen Jagd vergangener Wochen nach zwei- bis vierlagiger Saugfähigkeit nichts zu spüren. Die durch Gier erzeugte Knappheit scheint einer anderen Zeit anzugehören.

Ob bei Kaufland, bei Aldi oder beim Drogeriemarkt in der Wilhelmstraße sind die Regale überwiegend wieder gut gefüllt, wenn auch nicht ganz so wie in Vor-Coronazeiten, wie ein Kunde bei Kaufland festgestellt hat.

Mundschutzträger sind trotz Corona-Krise in der Minderheit

Mundschutzträger stellen allerdings hier wie dort die Minderheit. Soeben huschen zwei junge Frauen mit Mundschutz in den Aldi. Ein Mann kommt ohne und ein bisschen genervt wieder heraus. „So schnell werde ich hier nicht mehr einkaufen“, erklärt er.

Er habe zwar Verständnis fürs Abstandhalten, aber dass er sich deswegen von einem Mitarbeiter einen Einkaufswagen aufzwängen lassen soll, sieht er nicht ein. „Dann müssten sie schon jemanden abstellen, der die Wagen desinfiziert“, sagt Thomas Baluchowski. Ansonsten ist er mit dem Warenangebot zufrieden. „Alles wieder da.“

Ein ganzer Turm aus Toilettenpapier

Als wahrer Hingucker präsentiert sich im Eingangsbereich beim Lebensmittelmarkt Rewe im Kraichgaucenter ein Turm aus Toilettenpapier. Das scheint an diesem Nachmittag die Käufer kalt zu lassen. Vermutlich hat man in den vergangenen Wochen ein bisschen auf Vorrat eingekauft und braucht nun gerade keine weitere Rolle.

Mehl, Salz und Hefe sind Rarität

Eine Rarität bleibt hingegen Salz. Auch Mehl und Hefe seien kaum zu bekommen, erklärt Torsten Weber, stellvertretender Chef am Standort Kraichgaucenter. Und Desinfektionstücher und -mittel? „Keine Chance“, sagt er.

Ansonsten schlendert die Kundschaft mit einem am Eingang von einem Mitarbeiter desinfizierten Wagen an üppig gefüllten Regalen vorbei. Nur bei Teigwaren gibt es Lücken. „Weil die Grenzen dicht sind, kommt keine Ware aus Italien herein“, klärt Weber auf.

Droht etwa eine Nudelkrise? Da man auch viele Teigwaren regionaler Herstellern anbietet, gibt es keinen Engpass, ist Webers Worten zu entnehmen. Lücken tun sich immer mal wieder bei Konserven auf. „Eintöpfe sind Thema“, sagt Weber. Und sein Kollege Marco Oettinger ergänzt: „Ravioli kommt jetzt wieder.“

Abstand wird meistens eingehalten

Auch hier geht die Mehrheit der Kunden ohne Mundschutz einkaufen. Und für die Angestellten im Supermarkt habe die Zentrale jetzt welche bestellt, auf freiwilliger Basis. „Ein Großteil der Kunden akzeptiert das Abstandhalten“, sagt Oettinger. Der Einkaufswagen soll eigentlich auch zu mehr Distanz ermuntern. „Aber oft wird er mitten im Geschäft stehen gelassen.“

Eine Schachtel Pralinen als Dankeschön

Manchmal gibt es eine Schachtel Merci oder Pralinen als Dankeschön dafür, dass Weber, Oettinger und die Kollegen jeden Tag im Geschäft stehen. „Das gibt einem Auftrieb“, sagt Weber. Weniger schön sind andere Dinge: „Manchmal muss man sich rechtfertigen, weil es keine Hefe gibt“, erklärt Oettinger.

Über so umsichtige Kunden wie Patrick List und Kristin Schwarzbäck, die gerade bei Rewe einkaufen, dürfte sich jeder Supermarkt freuen. „Man sollte vernünftig sein und wenn es die Beschränkungen gibt, nicht noch mit den Mitarbeitern meckern.“, sagt der junge Mann. Er beobachtet, „dass sich die Menschen verändern“.

Stärkere Ellbogenmentalität in der Covid-19-Krise?

Eine stärkere Ellbogenmentalität zeigt sich für Patrick List auch im Run auf Toilettenpapier. „Man hat eigentlich genügend, nimmt aber trotzdem noch welches, damit es der andere nicht bekommt.“

Viele ließen sich von solchem Verhalten anstecken. Dabei sei es nichts lebensnotwendiges wie Wasser oder Essen. Eigentlich findet er es gerade ganz gut, „dass sich die Leute bewusst werden, dass nicht alles jederzeit verfügbar ist. Unsere Generation kennt das gar nicht.“

Dazu fällt ihm ein Spruch ein, den er irgendwo gelesen hat: „Unsere Großeltern mussten in den Krieg, wir nur auf die Couch.“