Nach dem Feuer in einem denkmalgeschützten Gebäude am Brettener Marktplatz am helllichten Tag hat die Polizei einen Mann wegen des Verdachts auf Brandstiftung festgenommen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Skurrile Situation am Samstag am Brettener Marktplatz: Während in den Straßencafés die Leute noch gemütlich frühstücken, rückt die Feuerwehr an. Am Marktplatz 7 zwischen Markt-Apotheke und Eulenspiegel brennt es.

Es ist kurz nach zehn, der Platz ist gut frequentiert. Schwarzer Rauch quillt aus den Fenstern, Flammen schlagen hoch. Polizei und Feuerwehr rücken an und sperren das Areal ab. Nach einer Stunde ist der Brand unter Kontrolle.

„Vieles deutet daraufhin, dass es sich um Brandstiftung handelt“, sagt Bernhard Brenner, der Leiter des Brettener Polizeireviers. Zunächst habe man jedoch sichergestellt, dass sich niemand mehr im Haus befinde.

Laut den Ermittlungen der Beamten und laut Zeugenaussagen soll ein 32-jähriger Bewohner mutwillig Inventar und Gegenstände in den Räumlichkeiten beschädigt und gegen 10 Uhr vorsätzlich das Feuer gelegt haben. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen.

Augenzeugen berichten von lautem Knall

Das denkmalgeschützte Gebäude gehört der Städtischen Wohnungsbau GmbH, drei Männer wohnen dort in der Anschlussunterbringung. Die Bewohner sollen nun vorübergehend in anderen Unterkünften der Stadt untergebracht werden.

Augenzeugen berichten von einem lauten Knall, dann war schwarzer Rauch zu sehen. Die Feuerwehr rückte mit einem halben Dutzend Fahrzeugen an. Mit Hilfe einer Drehleiter gelang es den Einsatzkräften, das Feuer zügig unter Kontrolle zu bringen.

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Bretten breitete sich das Feuer auf insgesamt drei Wohnungen im ersten und im zweiten Obergeschoss aus. Weitere Räume seien nur „unwesentlich beschädigt“ worden, heißt es. Das Geschäft im Erdgeschoss des Hauses und die benachbarten Häuser wurden belüftet.

Denkmalgeschütztes Fachwerkhaus in Bretten ist nicht mehr bewohnbar

„Es sah schlimmer aus, als es ist“, erklärt der Brettener Oberbürgermeister Martin Wolff. Nach Lage der Dinge können man das denkmalgeschützte Fachwerkgebäude erhalten. Aktuell sei es allerdings nicht mehr bewohnbar, die Bewohner würden anderweitig untergebracht.

Wichtig sei, dass das Feuer gelöscht sei, keine Menschen zu Schaden gekommen seien und auch keine Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Großaufgebot der Feuerwehr vor Ort in Bretten

Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr Bretten mit 17 Fahrzeugen aus Bretten, Gölshausen, Sprantal und Ruit im Einsatz. Insgesamt waren 90 Einsatzkräfte unter Kommandant Oliver Haas vor Ort. Die Leitung der ebenfalls alarmierten Führungsgruppe Bretten/Gölshausen hatte Markus Pferrer.

Neben der Feuerwehr waren zwei Rettungswagen und vier Streifenwagen der Polizei vor Ort. Der entstandenen Sachschaden liegt laut der Polizei bei rund 200.000 Euro.