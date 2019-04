Anzeige

Am Dienstagnachmittag ist in einem Dachstuhl in einem Knittlinger Wohngebiet ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gab es keine Verletzten.

Zu den Ursachen des Feuers ist noch nichts Näheres bekannt. Ein Polizeisprecher sagte, man gehe momentan von mehreren Hunderttausend Euro Sachschaden aus.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

