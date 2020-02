Der „rote Rasen“ auf dem Rückzug – Ascheplätze im Kreis Bruchsal verschwinden

Anzeige

Mit Ascheplätzen ist das so eine Sache. In trockenen Sommern droht eine Staublunge, in kalten Wintern sind sie bei Frost bockelhart. Und selbst in der Zeit dazwischen, wenn es im Frühjahr viel regnet und die Rasenplätze belastet sind, will und wollte kaum ein Fußballer so wirklich gerne auf den harten Untergrund. Aufgeschlagene Knie und Probleme mit den Gelenken waren da eher die Regel als die Seltenheit, als das sandige Geläuf noch zum Standard der vereinseigenen Infrastruktur gehörte. Doch diese Zeiten sind vorbei.

Der Ascheplatz, andernorts auch Tennen- oder Schlackeplatz genannt oder, wie im Ruhrgebiet, wo es ihn noch öfter gibt, auch liebevoll als „roter Rasen“ bezeichnet, ist auf dem Rückzug. Im Fußballkreis Bruchsal ist er sogar vom Aussterben bedroht. Gerade einmal zwei dieser Spielfelder gibt es hier noch: eines in Östringen, das andere in Hambrücken. Wo es mal einen Ascheplatz gab und heute keinen mehr gibt, ist man ausnahmslos gottfroh darüber.

Der Ascheplatz wird zum Standortnachteil

Aus anderen Kreis vernimmt man sogar, dass der Besitz oder eben Nicht-Besitz eines Tennenplatzes zur Standortfrage geworden ist. So sollen Eltern mitunter ihre Kinder bewusst nicht bei Vereinen anmelden, bei denen auf Asche trainiert wird. Und auch umworbene Spieler im Seniorenbereich würden mit der Begründung absagen, nicht auf einem solche Untergrund kicken zu wollen.

Dennis Butterer, Sportvorstand des FC Obergrombach kann das bestätigen. „Ein Hartplatz ist ein Standortnachteil“, sagt er. Das sei vor allem dann der Fall, wenn dieser Platz der einzige zum Trainieren sei, eben weil nur er ein Flutlicht habe. „Er lässt sich einfach zu selten nutzen. Als wir noch einen hatten, musste das Training immer mal wieder ausfallen, weil der Platz nicht bespielbar war“, sagt Butterer. Mal ganz davon abgesehen, dass die Kickschuhe schneller kaputt gingen.

Freude in Obergrombach über zweiten Rasenplatz

So war man in Obergrombach dankbar, als vor einigen Jahren der Asche- in einen zweiten Rasenplatz umgewandelt wurde. Dabei sieht Butterer durchaus auch die Vorzüge, ein Feld mit hartem Belag zu besitzen: „Wenn es viel geregnet hat und der Rasen belastet ist, so wie jetzt gerade, ist es zum Ausweichen perfekt.“ Da dies aber nur für wenige Wochen im Jahr gelte, sei ein Ascheplatz maximal als Ergänzung zu zwei Rasenplätzen ideal.

Nur der FV Hambrücken nutzt seinen Platz noch regelmäßig

Genau so ist es beim FV Hambrücken. Bei der Concordia macht man auch keinen Hehl daraus, dass der Tennenplatz im Winter regelmäßig – oder wie in diesem Jahr, fast ausschließlich – genutzt wird. „Unsere Spieler sind da einsichtig, weil sie wissen, dass sie dann im Frühjahr einen guten Rasenplatz haben“, sagt der Vereinsvorsitzende Franz Rudolph.

Kunstrasenfeld ist zu teuer

Selbst im Sommer ist aufgrund der Beregnungsanlage die Nutzung möglich. „Wer nach Hambrücken wechselt weiß, dass auch mal auf Asche gespielt wird. Wir machen da kein Geheimnis draus“, so Rudolph. Er kann sogar von Zeiten berichten, in denen in der Umgebung sämtliche Rasenplätze gesperrt waren und es von anderen Vereinen deshalb Anfragen gab, in Hambrücken trainieren zu dürfen. „Natürlich wäre auch ein Kunstrasen eine tolle Sache. Aber momentan wollen und können wir uns das nicht leisten. Und deshalb sind wir froh, noch einen Ascheplatz zu haben“, findet Rudolph.

Die Spieler mögen die Hartplätze nicht mehr

Kaum noch genutzt wird unterdessen das Aschespielfeld auf dem Östringer Waldbuckel, wie Ramazan Senolan, der Sportvorstand des FCÖ berichtet. Dabei sei dieses im Vergleich zu anderen Plätzen dieser Art, auf denen er schon gespielt habe, relativ schonend zu den Gelenken. Gerne erinnert er sich an seine aktive Zeit: „Gerade gegen spielstärkere Mannschaften sind wir gerne auf den Hartplatz gegangen, um über den Kampf Punkte zu holen“, erzählt Senolan. Heute seien diese Spielfelder bei den Fußballern unbeliebt. „Es ist eben eine andere Zeit“, so der Östringer Sportvorstand.

Auf die Pflege kommt es an

Schade findet Wolfgang Elfner diese Entwicklung, auch wenn er sie ein Stück weit nachvollziehen kann. Elfner ist beim Badischen Sportbund (BSB) für die Sportstättenförderung zuständig und kennt sich berufsbedingt mit Plätzen in jeder Form und Farbe aus. „Die Fußballer haben heutzutage emotional ein anderes Verhältnis zu Sportplatzbelägen“, findet er. Das entspreche der allgemeinen Entwicklung, dass die jungen Sportler nur das Beste vom Besten wollen.

Als A-Lizenztrainer sehe er einfach: „Die Jungs und Mädels wollen auf einem schönen Rasenplatz spielen.“ Dabei komme es bei Ascheplätzen sehr auf die Pflege an. „Ein gut gepflegter Tennenplatz ist nicht per se unbespielbar“, sagt Elfner. Ein Problem werden es aber natürlich, wenn Vereine davon ausgehen, dass ein solcher Platz keine Pflege brauche. Das führe dann zu dem Teufelskreis, dass keiner mehr auf dem Platz spielen will, weil er in einem schlechten Zustand ist – und deshalb werde er auch nicht mehr gepflegt.

In Karlsruhe gibt es noch 22 Ascheplätze

Auch Felix Wiedemann, Leiter für den Spielbetrieb beim Badischen Fußballverband, stellt fest, dass Partien auf Ascheplätzen die Seltenheit geworden sind: „Es wird nur noch darauf gespielt, wenn es unbedingt sein muss“. Im Fußballkreis Karlsruhe sind immerhin noch 22 solcher Plätze für den Spielbetrieb gemeldet, wenngleich diese Zahl natürlich nichts über die tatsächliche Nutzung aussage. Viele der Spielfelder, die es einst gab, seien aber in der Vergangenheit umgewandelt worden oder werden dies noch. Der Trend gehe zum Kunstrasen.

Zwei Vereine kauften Ascheplatz in zehn Jahren

Elfner vom BSB fallen in den vergangenen zehn Jahren gerade einmal zwei umgekehrte Fälle ein. Ein Verein aus Karlsruhe und einer aus dem Odenwald-Kreis hätten tatsächlich einen neuen Ascheplatz angelegt. „Die haben es ziemlich schnell bereut“, berichtet Elfner jedoch. Beide Plätze gebe es heute nicht mehr. Es spricht für die gesamte Entwicklung einer Sportplatz-Art, die künftige Generationen von Fußballern nicht mehr erleben werden.