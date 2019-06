Anzeige

Bei Temperaturen um 37 Grad haben am Sonntagnachmittag tausende Besucher den Festumzug auf dem Peter-und-Paul-Fest in Bretten verfolgt. Wegen der Hitze wurde die Strecke um ein Drittel verkürzt. Aber auch an den Tagen davor war Einiges geboten in Bretten. Die schönsten Bilder.