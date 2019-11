Ein Toter und zwei Schwerverletzte nach Unfall in Oberderdingen

Anzeige

Der Notarzt war dank Rettungshubschrauber schnell vor Ort – doch für den Fahrer eines VW kam jede Hilfe zu spät. Er starb nach einem Zusammenstoß mit einem Mercedes noch am Unfallort. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Der tödliche Unfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der Höhenburgstraße in Oberderdingen-Flehingen ereignet, auf Höhe des dortigen Versandhauses. Um kurz nach 8 Uhr kam es zu einer Kollision der Fahrzeuge, der Polizei zufolge nach einer Vorfahrtsverletzung an der dortigen Einmündung.

Beide Fahrzeuge wurden nach dem Zusammenstoß auf den Grünstreifen geschleudert. Die Höhenburgstraße ist die Ortsumgehung von Flehingen, die durch das dortige Industriegebiet führt.

Die Freiwillige Feuerwehr Oberderdingen, der Rettungsdienst und Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Einsatzstelle.

BNN