Anzeige

So richtig gut gemeint hat es der Wettergott in diesem Jahr nicht mit dem Brettener Weihnachtsmarkt, auch die Aussichten für das finale Wochenende und damit den Endspurt des vorweihnachtlichen Treibens sind nicht wirklich rosig. Doch davon lassen sich die Budenbetreiber und die Marktbeschicker die gute Laune nicht verderben.

„Das Wetter war natürlich kontraproduktiv für das Geschäft, denn die Besucher fehlen halt. Aber da kann man nichts machen, das Wetter kann man schließlich nicht beeinflussen. Ich habe jedenfalls meinen Spaß“, erklärt Ute Hellmann, die in ihrer Hütte eine breite Palette Süßwaren verkauft. Schokolade, Marzipan, Lebkuchen und Weihnachtsplätzchen – alles selbst gemacht und in Bretten hergestellt.

Fazit erst am Sonntag möglich

„Die erste Woche war nicht gut, mit der zweiten Woche bin ich zufrieden. Ein richtiges Fazit kann man aber erst am Sonntagabend ziehen“, betont Hellmann, die genau wie Luisa Baumann in der Hütte nebenan den kompletten Weihnachtsmarkt über ihren Stand hat – nicht nur an den Wochenenden, wenn so wie jetzt zusätzlich der Kunsthandwerkermarkt auf dem Kirchplatz stattfindet.

„Insgesamt bin ich bislang zufrieden, denn ich habe mir über die Jahre einen Kundenstamm aufgebaut – und diese Leute kommen auch bei schlechtem Wetter. Die freuen sich, wenn ich da bin, denen gefällt die Tradition“, erzählt Baumann, bei der es nahezu alles gibt, was man – übrigens nicht nur für die kalte Jahreszeit – aus Wolle, Vlies, Filz und Stoff herstellen kann.

Mehr zum Thema: Bretten sorgt für weniger Plastik auf dem Weihnachtsmarkt

Abwechslungsreichen Essensangebot

„Trotz des Regens sind die Leute vorbeigekommen, das hat mich gefreut“, betont Baumann. Einen Grund hierfür sieht Kult-Kioskbetreiber Zeljko Uzelac unter anderem im abwechslungsreichen Essensangebot. „Da haben die richtig gute Arbeit geleistet“, sagt der Besitzer des „Kiosk am Markt“, der seinen Stand unmittelbar neben der zentralen Bühne hat.

Mit „die“ meint der Wirt übrigens das Amt Wirtschaftsförderung und Liegenschaften der Stadt Bretten, die für das Konzept und die Umsetzung des Weihnachtsmarkts verantwortlich zeichnet. Den Weihnachtsmarkt in der Melanchthonstadt jedenfalls bezeichnet Uzelac als „wunderschön“, zum Wetter sagt er nur: „Es läuft so wie es läuft.“

Gesamtbilanz zufriedenstellend

Auch Pia und ihre Mutter Hannelore von Pia´s Grillhütte haben sich vorgenommen, das Beste aus der Situation zu machen. „Vom ersten Tag des Weihnachtsmarkts bis zum vergangenen Wochenende hatten wir schlechtes Wetter, das holt man dann nicht mehr rein. Insofern ist die Gesamtbilanz doch etwas mau“, erklären die beiden, stellen aber klar:

Wenn man wiederum diese ganzen Umstände sieht, dann war es doch ganz okay.

Wie die anderen Budenbetreiber hoffen Pia und Mama Hannelore jetzt auf ein gutes Abschlusswochenende – und da ist im Herzen der Melanchthonstadt noch einmal einiges geboten. Den Auftakt auf der zentralen Bühne macht am Samstag um 16 Uhr die Biblische Gemeinde, um 17 Uhr treten die Stettfelder Adventsmusiker auf und um 18 Uhr wird der Eppinger Schlagersänger Christian Engel die Besucher im heimeligen Ambiente musikalisch unterhalten.

Musikalisches Finale

Am Sonntag kann man zunächst um 16 Uhr die Dance Kids vom Tanzsportclub Bretten unter der Leitung von Profitänzerin Marta Arndt, die bereits mehrfach bei der RTL-Show „Let´s Dance“ mitgewirkt hat, erleben. Zum großen Finale betritt dann die Karlsruher Singer-Songwriterin Anica die Bühne. Zudem kann man am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 20 Uhr letztmals den Kunsthandwerkermarkt besuchen, auch die Kinderhütte hat an den beiden letzten Weihnachtsmarkttagen geöffnet.

Auch interessant: Besucher des Gaggenauer Weihnachtsmarktes verlieben sich in Alpakas

Nur einer will wohl auch beim Schlussakkord nicht so richtig mitspielen – der Wettergott. Für den heutigen Samstag sind am frühen Nachmittag und am Abend nämlich wieder Regenschauer angesagt. Gleiches gilt für den Sonntag, wobei hier auch noch kräftiger Wind dazukommen soll.