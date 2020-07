Fantasie-Hase „Carl Carrots“ reist aus Seattle nach Bretten – und besucht Peter-und-Paul-Fest

Anzeige

Die zehnjährige Lena Kalich hat Bretten, die Heimatstadt ihrer Mutter, für ein Schulprojekt ausgewählt. Darin geht es um den Fantasie-Hasen „Carl Carrots“. Selbstverständlich stattet dieser auch dem Peter-und-Paul-Fest einen Besuch ab.

Von unserem Mitarbeiter Michael Fritz

Auch in den fernen USA ist man traurig, dass das Brettener Peter-und-Paul-Fest in diesem Jahr ausfallen muss. Ganz besonders traurig ist Lena Kalich. Sie ist zehn Jahre alt, lebt mit ihrer Familie in der Ortschaft DuPont in der Nähe von Seattle im US-Bundesstaat Washington und war schon achtmal bei dem großen Fest in der Melanchthonstadt dabei.

Dieses Jahr war wieder ein Besuch in Bretten fest eingeplant – aber die Corona-Pandemie machte die Pläne zunichte. Für ihr Abschlussprojekt der Grundschule wählte Lena die Geburtsstadt ihrer Mutter als Schauplatz einer abenteuerlichen Reise.

Fantasie-Hase besucht Bretten per Zeitmaschine

Sie schlüpfte in die Fantasiefigur „Carl Carrots“, ein Hase, der eine Zeitmaschine besitzt. Carl erzählt immer seinen drei Enkeln, was er auf seinen Reisen so alles erlebte. Seine letzte Reise führte ihn eben nach Bretten. Zunächst ins Jahr 1497, dem Geburtsjahr Melanchthons, danach ins Jahr der Belagerung, 1504. Sehr detailliert wird die Person Melanchthons beschrieben, die Ursprünge des Peter-und-Paul-Festes und sogar die Sage vom Brettener Hundle erzählt.

Ausführlich erläutert Carl Carrots seinen Enkeln die Schönheit und Vielfalt des Festes und alle bedauern, dass es in diesem Jahr nicht gefeiert werden kann. Aber im nächsten Jahr wollen Carl Carrots – und natürlich Lena – ganz bestimmt wieder zum Fest nach Bretten kommen. „Ja, das ist bereits fest eingeplant“, bestätigt Lenas Mutter Gisela Kalich. Als waschechte Brettenerin (geborene Störzer) ist sie seit Kindesbeinen mit Peter-und-Paul verwurzelt, war Mitglied bei „Krämer & Halunken“, später bei den „Bierbreuwern“.

Flugtickets nach Deutschland waren bereits gekauft

Auch ihren Ehemann, einen Offizier der U.S. Army, begeisterte sie für das Fest, ebenso ihre inzwischen drei Kinder. „Außer im letzten Jahr, waren wir immer aktiv beim Fest dabei. Für dieses Jahr hatten wir sogar schon die Flugtickets“, berichtet Gisela Kalich.

Das Schreiben der Geschichte hat Lena ein klein wenig über die Enttäuschung hinweg geholfen. Sie hat eifrig im Internet recherchiert und das Büchlein mit eigenen Bildern illustriert. Marktbrunnen mit Fachwerkkulisse sind ebenso gelungen wie das Melanchthonhaus und – besonders bemerkenswert – das Portrait von Philipp Melanchthon.

Nach Stationen in Heidelberg und Landstuhl ist Familie Kalich aktuell in der Nähe von Seattle stationiert. Da dort die Schulen seit 12. März wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind, wie Gisela Kalich erzählt, kann Lena ihre Abschlussarbeit ihren Mitschülern nicht live präsentieren. Auch im Herbst sehe es momentan nicht danach aus, als ob die Schule wieder wie vor Corona weitergehen wird. „Leider gehen die Fallzahlen stetig hoch.“ Inzwischen seien allerdings für jeden Schüler in ihrem Schulbezirk Laptops angeschafft worden. „Das ist in unserem Schulbezirk möglich, aber sicherlich nicht flächendeckend in den USA“, gibt Gisela Kalich zu bedenken.

Schul-Situation in den USA derzeit erschwert

Ab September gibt es eine komplette Online-Option, für die sich Eltern schon vor Schulbeginn für ihre Kinder entscheiden können. „Eine weitere Möglichkeit wird wohl eine Schulform sein, die nur an zwei bis maximal drei Tagen pro Woche stattfinden wird, der Rest wird übers Internet gehen.“ Eine Vollzeitschule, wie das vor Corona möglich war, werde momentan so gut wie ausgeschlossen.

Auch wenn es mittlerweile wieder möglich ist, sich mit kleineren Gruppen außerhalb der Familie zu treffen, muss die Familie sich bei Freizeitaktivitäten einschränken: Seit kurzem gibt es auch in ihrem Bundesstaat eine Maskenpflicht, Restaurants dürfen nur maximal die Hälfte der Plätze besetzen. „Wir wohnen glücklicherweise schön hier, direkt am Meer aber auch nahe an den Bergen, sodass wir mit der Familie Ausflüge machen können“, sagt Gisela Kalich.

Ein Ausflug ist schon fest eingeplant: Im nächsten Jahr wollen die Kalichs auf jeden Fall wieder zum Peter-undPaul-Fest nach Bretten kommen.