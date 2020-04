Feuchtpapier kann zum Kostentreiber werden

Anzeige

Erfreuliche Nachrichten sind auch in Coronazeiten gut: Die Kläranlage Heidelsheim läuft ohne Probleme, anders als viele andere in der Republik. Laut Abwasserverband laufen aus 73 Kilometern Kanalnetz täglich 25.300 Kubikmeter Abwasser durch. Auch wenn merklich mehr Feuchtpapier mitschwimmt, sorgt das bislang nicht für ernste Probleme.

Sie hängen derzeit in merklich größeren Mengen in den Rechen der Kläranlage: Kosmetiktücher oder vor allem Feuchtpapier. Bislang stören sie den Reinigungsbetrieb in der Kläranlage Heidelsheim nicht ernsthaft.

Dennoch sind die Fremdkörper den Mitarbeitern des Abwasserverbands Weissach- und Oberes Saalbachtal grundsätzlich ein Dorn im Auge – auch außerhalb coronabedingter Klopapier-Engpässe oder vermeintlicher solcher.

Macht man sich eine Vorstellung von den Mengen, die hier zusammenlaufen, wird das verständlich: Aus 73 Kilometern Kanalnetz fließen – nicht immer aus allen, aber doch vielen Stadtteilen – der Gemeinden Bretten, Bruchsal, Oberderdingen, Gondelsheim, Maulbronn, Neulingen, Knittlingen und Ölbronn-Dürrn täglich 25.300 Kubikmeter Abwasser hierher.

Bislang gibt es kaum Corona-bedingte Probleme in der Heidelsheimer Kläranlage

Diese durchlaufen mechanische Reinigungsstufen, wie den groben Rechen und biologische Säuberungsvorgänge in sechs verschiedenen Becken, erläutert Susanne Strauss, Geschäftsführerin und technische Leiterin des Abwasserverbands.

„Erfreulicherweise“ kämen – anders als in anderen Anlagen im Bundesgebiet – bislang auf der Verbandskläranlage keine betrieblichen Probleme durch Klopapier-Ersatzstoffe zustande, teilt die Stadt Bretten mit. Deren Oberbürgermeister Martin Wolff ist Vorsitzender des Abwasserzweckverbands.

Die Verbandsvertreter führen das Ausbleiben der Probleme darauf zurück, dass die Bevölkerung schon am 1. April über die Medien gebeten wurde, vor allem keine Hygieneartikel aber auch kein Feuchtpapier über die Toiletten zu entsorgen.

In der Kanalisation verklumpen sie zu meterlangen Strängen

Nina Kraus, Pressesprecherin der Stadt Bretten

Feuchtpapier ist – anders als Toilettenpapier – nicht dafür gemacht, sich im Wasser aufzulösen, sondern im Gegenteil oft mit Kunststofffasern verstärkt, um seinen Zweck gut zu erfüllen.

„In der Kanalisation verzwirbeln und verklumpen sie, teils zu meterlangen Strängen. Zusammen mit vielen anderen Dingen wie Hygieneartikeln sorgen diese Tücher dann zum Beispiel für verstopfte Pumpenanlagen oder Hindernisse in anderen Anlagenteilen“, teilt Nina Kraus von der Pressestelle der Stadt Bretten mit.

Auch Haare, Rasierklingen oder Medizin gehören nicht ins Klo

Gelöst werden Verstopfungen und Verzopfungen in Pumpen oder Rechen dann händisch von den Mitarbeitern. Das bedeutet einen erheblichen Mehraufwand und Risiken für den gesamten Ablaufprozess.

Allerdings schütze ein automatischer Stopp die Anlage im Normalfall vor einem Heißlaufen wegen Verstopfungen. Rund um die Uhr sei ein Alarm für dann erfolgende Fehlermeldungen eingerichtet, der außerhalb der Arbeitszeiten bei einem Bereitschaftsdienst eingehe.

Die Bevölkerung im Verbandsgebiet scheint aber Verständnis für die Vorgänge zu haben oder auch Sorge um mögliche und gegebenenfalls erhebliche Folgekosten in Form von Aufschlägen auf die Abwassergebühren. Denn die müssten umgelegt werden, obwohl sie leicht vermeidbar seien. Susanne Strauss: „Aber ich kenne die Gründe tatsächlich nicht. Wir sind froh, dass es bislang keine Störungen gibt.“

Wer also Wattestäbchen, Zahnseide Tampons oder Binden sowie auch Haare aus Bürsten und Kämmen in die Toilette werfe, schade sich selbst und allen anderen, heißt es seitens des Abwasserverbands. Aber auch Kondome und Rasierklingen gehörten in den Mülleimer, ebenso wie Tabletten, Pillen und flüssige Arzneimittel. Gerade Medikamente sollten weder in der Toilette noch im Waschbecken weggespült werden.

Gibt es Viren im Abwasser?

Zur Frage einer eventuellen Virenlast im Abwasser verweisen die Verbandsvertreter auf die allgemein zugänglichen und bekannten Informationen. Abwässer aus Seniorenheimen oder Kliniken gelangen demzufolge zwar erst einmal ungefiltert ins Abwasser.

Viren aber, die ausgeschieden würden, seien in der Regel nicht mehr aktiv, nicht infektiös. Das Corona-Virus sei zudem beispielsweise von einer Fetthülle umgeben. Werde diese schon beim Händewaschen zerstört und so das Virus inaktiviert, gelte das auch fürs Reinigen bei 60 Grad.