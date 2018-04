Freie Fahrt auf der B 10

Seit Oktober 2016 mussten die Kleinsteinbacher und der Durchgangsverkehr auf der B-10-Ortsdurchfahrt Behinderungen in Kauf nehmen. Seit Donnerstag gegen 17 Uhr gehören diese der Vergangenheit an. Die B 10 wurde nach Fertigstellung des Vollausbaus der rund 400 Meter langen Strecke vom Kreisel in der Ortsmitte bis zum Ortsausgang Richtung Remchingen für die Befahrung freigegeben. „Endlich“, so die Meinung der Betroffenen, zu denen auch Geschäftsinhaber zählen, die mit Einnahmeneinbußen leben mussten.

Neuer Asphalt mindert den Lärm

Jetzt hat man dafür eine Straße im Topzustand mit lärmminderndem Asphalt (ohne Mittelstreifen), einen auf der Kirchenseite neuen Gehwegbelag (Verbundpflaster) und im Untergrund einen neuen, aufdimensionierten Hauptsammler für das Abwasser und eine neue Trinkwasserleitung mit Hausanschlüssen. Deren Erneuerung – die Trinkwasserleitung stammte noch aus den Jahren 1911/12 und war damit über 100 Jahre alt – wurde in Anbetracht des vom Regierungspräsidium angekündigten Straßenausbaus von der Gemeinde vorgezogen. Kosten: 1,1 Millionen Euro.

Probleme mit den Wasserleitungen

Bautechnische Probleme führten zu Verzögerungen. So konnten die Sanierungsarbeiten an den Leitungssystemen erst Ende November 2017 abgeschlossen werden. Es folgte dann in diesem Jahr die Komplettsanierung der Fahrbahn.

Von Karl-Heinz Wenz