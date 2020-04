Geistige Nahrung: „Die Pest“ verkauft sich in Bretten gut

Anzeige

Aushalten einerseits, hinterfragen andererseits – Bürgerpflichten, Gefühlschaos und nüchternes Zahlenmaterial enthält Albert Camus „Die Pest“. Bildgewaltig zeichnet das Buch ein Szenario, wie wir es jetzt in der Corona-Krise erleben. Nur: Buchhandlungen sind geschlossen – vorerst bis 14. April.

„Die Pest“ von Albert Camus, 1947 geschrieben, bringt es in Italien dieser Tage zum Bestseller und wird auch in Bretten stark nachgefragt – kein Wunder angesichts solcher Sätze: „…auf den Kais zeugten große, stillgelegte Kräne, auf die Seite gestürzte Loren… davon, dass auch der Handel an der Pest gestorben war.“ Derzeit kämpfen Buchhandlungen – und nicht nur sie – schwer aufgrund der corona-bedingten Schließungen. Das PEN-Zentrum zeigte sich irritiert, dass Weinhandlungen als systemrelevant gelten, Buchhandlungen aber nicht.

Camus Literaturklassiker war allerdings nicht als Seuchen-Ratgeber gedacht. Er thematisiert die Ausbreitung des Nationalsozialismus anhand der tödlichen, hochinfektiösen Krankheit in den Mauern von Oran. Camus skizziert, scharf beobachtend, die sich wandelnden Gefühlslagen von anfänglichem Leichtsinn bis hin zu Verzweiflung und Trauer.

Hier nüchterne Zahlen, da der Kampf ums Überleben

Nüchtern schildert er Entwicklungen von Fällen. Und wie heute können die nackten Zahlen manchmal beruhigen, machen bei rückläufiger Verdopplung auch mal Mut. Aber sie haben als reine Mathematik, als tote Fakten, auch etwas gänzlich Unpassendes, Kaltes, fast Verlogenes, denn sie erzählen nichts vom Kampf der Ärzte und des Pflegepersonals um Leben, nichts vom Leid der Betroffenen und Angehörigen.

Ziffern werden der Sorge um den Asthmatiker in der Familie nicht gerecht. Und hunderttausende Infizierte sagen nichts über das Bedrückende, wenn die eigene Mutter nur noch 43 Kilo wiegt, alleine im Heim sitzt und an Herzschwäche leidet. Die Zahlen berichten nichts über die frisch Verliebten, deren Trennung Camus beschreibt, als wären sie dem Heute entlehnt. Was wiegt Trennungsschmerz? Wie misst man Angst?

„Ich weiß nicht, wann ich das Buch zuvor zuletzt verkauft habe, aber in den letzten Wochen wurde es vier oder fünf Mal nachgefragt“, sagt Ulrike Müller. Die Inhaberin der Buchhandlung Kolibri in Bretten ist erfreut, dass ihre Stammkunden ihr die Treue halten, obwohl sie die Türen zum Geschäft geschlossen halten muss – noch. Am 14. April will die Regierung mit einer Neubewertung an die Öffentlichkeit gehen.

Beratung beim Schulbuchkauf

Dann werden 14 Tage vergangen sein, seit das PEN-Zentrum Deutschland fragte, warum Weinhandlungen systemrelevanter sein sollten als Buchhandlungen. PEN hob auch die Bedeutung für Eltern vor, die die Fachberatung zum Kauf von Schulbüchern bräuchten.

Müller bestätigt: „Viele Eltern haben für die Lernzeiten zu Hause Material bestellt.“ Zusammen habe man geprüft, welche Titel mit dem jeweiligen Lehrwerk korrespondieren oder Alternativen vorgestellt. Beschäftigungsbücher zum Malen oder Basteln wurden für kleine Kinder stärker nachgefragt.

Geistige Nahrung ist demokratierelevant

Das PEN-Zentrum schrieb auch, mit Schließung der Buchhandlungen drohe ein Einschnitt in die Meinungsfreiheit. Denn Bücher mit geistiger Nahrung seien demokratierelevant. Fundierte Kenntnisse rüsten gerade in Krisen für kritische Debatten im Prozess der Meinungsbildung – „von unten nach oben“, wie es das Bundesverfassungsgericht als unabdingbar für eine Demokratie beschrieb.

„Wir tragen die Entscheidung der Geschäftsschließung grundsätzlich mit“, sagt Müller. „Mir fiele nicht im Traum ein, mich dagegen zu stellen.“ Durch diese schwierigen Zeiten müssten schließlich alle durch. Aber, holt Müller aus, „ich sehe mich in einer Hinsicht nicht so gut geschützt.“

Ist das Einkaufen im Buchhandel gefährlicher als im Supermarkt?

Während in anderen Ländern zulässige Personenzahlen vorgegeben würden, die Geschäfte betreten dürfen, fehlen diese in Deutschland. Auch wenn sie nicht ständig Vorgaben bräuchte, fände sie diese eine hilfreich.

„Ich möchte das nicht selbst entscheiden müssen, wie viele Menschen hereindürfen, sollte eine Lockerung der Schließungs-Vorschriften kommen. Es sollte vorgegeben sein, pro Quadratmeter Fläche zum Beispiel.“ So empfinde sie das Einkaufen im Supermarkt beispielsweise manchmal als Slalomlauf „unangenehm“. Und warum, fragt sie, solle das Einkaufen im Supermarkt weniger gefährlich sein als das im Buchhandel?

Aushalten, dass auch die Politik nicht immer alles sofort richtig macht

Ulrike Müller, Buchhändlerin aus Bretten

„Wir freuen uns, wenn wir wieder öffnen dürfen“, und ja, natürlich sehe sie die Bedeutung von Literatur in dem Sinne wie es das PEN-Zentrum betont. Sie wolle der Landesregierung aber keine Einschränkung der Meinungsfreiheit unterstellen, kommentiert Müller die Äußerungen des PEN: „Ich stelle mir vor, ich säße in diesen besonderen Zeiten in der Landesregierung. Da müssen wir es doch einfach mal aushalten, dass auch die Politiker nicht immer alles sofort richtig machen“, sagt sie.

„Derzeit rufen auch viele Neukunden an“, sagt Müller. Sie vermutet neben der Kurzarbeit als Grund vor allem den, dass große Internet-Versender alles andere als wichtiger einstufen als Bücher. Sie höre oft, dass Bestellungen dort derzeit länger auf sich warten ließen. „Wir können dank dreier Großhändler das bestellte Buch am nächsten Tag entweder ausliefern oder kontaktlos abholen lassen, nach Terminvereinbarung.“

Das deutsche PEN-Zentrum ist eine von weltweit mehr als 150 Schriftstellervereinigungen im PEN International. Das Kürzel steht für Poets, Essayists, Novelists. 1921 in England gegründet, hat sich PEN als Anwalt des freien Wortes etabliert und als Stimme verfolgter, unterdrückter Schriftstellerinnen.