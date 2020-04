Gottesdienst in der Brettener Kreuzkirche wird für ganz Baden live übertragen

Anzeige

Ein feierlicher Gottesdienst vor leeren Kirchenbänken, aber nicht ohne Zuschauer: Als der Pfarrer am Sonntagmorgen mit einer brennenden Osterkerze in die Brettener Kreuzkirche einzog, konnte ganz Baden dabei zusehen. Sechs Kameras übertrugen den Gottesdienst live im Internet.

Von unserer Mitarbeiterin Catrin Dederichs

Glocken läuten, Flügel und Flügelhorn erklingen. Feierlich zieht der Geistliche am Sonntagmorgen mit einer brennenden Osterkerze in die Brettener Kreuzkirche ein. Ein fröhlich-unbeschwerter Gottesdienst also wie in jedem Jahr? Wohl kaum. In Zeiten der Corona-Pandemie heißt das Gebot der Stunde auch am Fest der Auferstehung Christi „Abstand halten“.

Sämtliche Kirchenbänke sind aus diesem Grund verwaist. Dennoch hat die Gemeinde die Möglichkeit, am Geschehen teilzunehmen, sicher vom heimischen Wohnzimmer aus. Denn die Feier in Bretten wird im Internet live auf verschiedenen Kanälen übertragen – als Ostergottesdienst der Evangelischen Landeskirche Baden für den gesamten Kirchenbezirk von Wertheim bis zum Bodensee.

Insgesamt sechs Kameras fangen die frohe Botschaft von Prälat Traugott Schächtele, Dekanin Ulrike Trautz und Synodalpräsident Axel Wermke ein. Draußen vor der Kirche parkt ein Regie-Sprinter mit Technik und Redaktion. Ulli Naefken vom Zentrum für Kommunikation schneidet dort die Bilder zusammen und stellt sie ins Netz. Über Funk ist er außerdem mit den Kameraleuten verbunden und gibt letzte Anweisungen durch.

Gottesdienst in Corona-Zeiten: Gesang und Gegengrüße fehlen

Viel ist nicht zu korrigieren, die drei Liturgen halten sich exakt ans Drehbuch. Und beinahe ist es dann doch ein fröhlich-unbeschwerter Ostergottesdienst wie in jedem Jahr: mit Begrüßung der Gemeinde, Gebeten, einer Lesung aus dem Markus-Evangelium, mit Predigt und Segen.

Instrumental bereichern Johannes Link und Christoph Lang die Feier mit Liedern wie „Christ ist erstanden“, Sängerin Julia Stegmüller glänzt mit ihrem Solo „Wir stehen am Morgen“. Trotz aller Bemühungen aber fehlen die Besucher: Niemand spricht einen Gegengruß „Und mit deinem Geiste“, kein gemeinsamer Gesang erfüllt die Kirche. Mitsingen darf die Gemeinde daheim vor ihrem Computer, die Liedtexte dafür findet sie im Internet.

Corona-Krise ist Thema im Gottesdienst

Eine moderne Band sollte eigentlich vor Ort sein. Um niemanden zu gefährden, haben die Musiker ihre Songs in den eigenen vier Wänden vorab aufgezeichnet. Per Videoclip bringen die Verantwortlichen nun „In Christ alone“ und „Der Herr segne dich“ in die Kreuzkirche und damit in die Häuser der Gläubigen. Ein ungewöhnlicher Gottesdienst also in einer außergewöhnlichen Situation.

Die Corona-Krise zieht sich zudem thematisch durch den Sonntagmorgen. Die Liturgen berichten über weltweite Solidarität, über Einschränkungen und die „so bedrohlich daherkommende Wirklichkeit“. Aus der Auferstehung Christi ziehen sie jedoch Hoffnung. So predigt Schächtele: „Nein, die Welt ist auch an Ostern nicht einfach gut. Aber aus Furcht und Schrecken enttäuscht und entmutigt davongehen, das war schon damals, beim Anblick des leeren Grabes, nicht das Ende. Und es kann es heute auch nicht sein.“

Dekanin hatte die Gemeinschaft „vor innerem Auge“

Allein über YouTube blickten mehrere hundert Zuschauer in die Kirche nach Bretten, darunter Frank Abele aus Gölshausen. Der Gottesdienst habe ihm gut gefallen, sagt er anschließend im Gespräch mit den BNN. „Es waren viele nette, überraschende Elemente dabei, wie sitzende Pfarrer, jazzige Musik und eine leicht beschwingte Dekanin.“ Anderes hingegen habe er vermisst. „Die Unmittelbarkeit und die Mitgemeinde gehen bei einem Videogottesdienst verloren“, findet er. Daher habe er zwar mitgebetet, jedoch nicht mitgesungen.

Auch Anja Schmidt aus Kürnbach verzichtete aufs Mitsingen, allerdings aus anderem Grund. „Die musikalischen Beiträge waren so schön. Die musste ich anhören, die habe ich sehr genossen“, schwärmt sie. Insgesamt fand sie den Gottesdienst schön, wie sie sagt, aber zugleich „irgendwie traurig“. „Ich hätte lieber in Gemeinschaft gefeiert“, so die Kürnbacherin.

Immerhin mit ihrem Mann und drei Kindern genoss Nora Reuss die Osterfeier zu Hause auf dem Sofa. „Es war sehr abwechslungsreich. Auch war beeindruckend, was sie aus der kleinen Kreuzkirche gemacht haben“, erzählt die Brettenerin. Wie für Schmidt und Abele war es dennoch nicht dasselbe wie sonst an Ostern. „Ich habe die Gemeinsamkeit und die bekannten Gesichter vermisst.“ Und wie erlebte die „leicht beschwingte Dekanin“ den Online-Gottesdienst? „Es hat total Spaß gemacht“, versichert Trautz. Vorab habe sie es sich schwieriger vorgestellt, in einer leeren Kirche zu predigen, aber „vor meinem inneren Auge hatte ich die Gemeinschaft“.