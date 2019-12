Hier gab es in Bretten und dem Umland 2019 Ärger

Anzeige

Das war das Jahr der roten Köpfe und dicken Hälse. Denn Ärgernisse und Aufreger gab es anno 2019 in Bretten und Umgebung zuhauf. Platz eins der Top 100 belegt der Bahnanbieter Abellio, der seit Juni unter anderem die Strecke von Stuttgart nach Bruchsal betreibt. Und damit auch Bretten und Gondelsheim bedient. Wenn die Züge überhaupt kommen, was seit dem Sommer durchaus nicht immer der Fall ist.

„Fällt heute aus“ steht des Öfteren an der Anzeigentafel zu lesen. Manchmal kommt er auch pünktlich, nur hält er nicht und lässt verdutzte Schüler einfach am Bahnsteig stehen. Oder die Türen gehen nicht auf. Von Verspätungen gar nicht erst zu reden. Die sind in den ersten Wochen und Monaten an der Tagesordnung, wobei in Bretten so manche Irritation am Bahnsteig hinzukommt: An welchem Gleis hält der weiße Flitzer nun eigentlich?

Mitunter ist Spurten angesagt, wenn die Bahn überraschenderweise doch am anderen Gleis einfährt. Und nicht zuletzt sorgen auch Veränderungen im Fahrplan für aufkeimenden Zorn: Denn da passen für Pendler plötzlich vertraute Anschlüsse nicht mehr, die eine oder andere Verbindung fällt komplett weg, weil nun ein Eilzug einen Bummelzug ersetzt und nicht an jedem Haltepunkt stoppt.

Verantwortliche geloben Besserung

Es kommt, wie es kommen muss: Eltern beschweren sich massiv über diese Häufung der Unzuverlässigkeiten, die Bürgermeister beratschlagen, es gibt Krisensitzungen. Der Gondelsheimer Bürgermeister ist einer der hartnäckigsten Kritiker. Die Stadt Bretten lädt Vertreter von Abellio und dem Stadtbahnhersteller Bombardier sowie der zuständigen Behörden in den Gemeinderat ein. Viele Bürger nutzen die Gelegenheit ihrem Unmut Gehör zu verschaffen. Die Verantwortlichen erklären die Hintergründe, entschuldigen sich und geloben Besserung.

Was sonst noch für Ärger sorgte

Doch Ärger gibt es auch an anderer Stelle: In Sulzfeld sorgt eine ungesicherte Baugrube für Ärger bei den Nachbarn, in der Brettener Innenstadt sind es die zahlreichen Baustellen, die Fußgängern, Radlern und Autofahrer auf den Geist gehen. Ausscheidende Gemeinderatsmitglieder monieren eine unwürdige Verabschiedung, was wiederum den Oberbürgermeister ärgert, der die Sache ganz anders bewertet.

Umweltschützer erregen mit ihren Forderungen den Unmut konventioneller Landwirte, die wiederum lösen mit ihrem Bekenntnis zu eben dieser Form der Bodenbewirtschaftung Unverständnis bei den Naturschützern aus. Und in Gölshausen freut man sich zwar über einen funktionierenden Kreisel am Ortseingang. Nur die grellen weiß-roten Baken seien ein „optisches Fiasko“ und wähnen den Autofahrer auf dem Hockenheimring.