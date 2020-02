Im Fußballkreis Bruchsal endet eine Ära: Heinz Blattner verabschiedet sich

Anzeige

Im Fußballkreis Bruchsal endet am kommenden Freitag eine Ära. Wenn beim Kreistag in Oberhausen der neue Vorstand gewählt ist, wird der Vorsitzende nicht mehr Heinz Blattner heißen. Aus Altersgründen steht der Oberhausener nicht mehr zur Wahl – so sieht es die Satzung vor. Das Spielfeld überlässt Blattner zukünftig also anderen.

Die Fußstapfen sind nicht gerade klein, schließlich prägte er bereits seit 1968 die Arbeit im Kreis mit, die vergangenen zehn Jahre als Vorsitzender. Im Gespräch mit BNN-Redakteur Marcel Winter zog Blattner vor seinem Abschied Bilanz.

Sie haben eine Dekade lang die Geschicke des Fußballkreises gelenkt. Was ist heute anders als bei Ihrem Amtsantritt vor zehn Jahren?

Blattner: Ohje. Die Veränderungen aufzuzählen wäre ein abendfüllendes Programm. Im Grunde bin ich ja mit kleineren Unterbrechungen schon seit 1968 im Fußballkreis tätig. Die Zeit damals lässt sich überhaupt nicht mehr mit heute vergleichen.

Die grundlegendste Veränderung ist wohl das Freizeitverhalten der Leute. Fußball steht bei den meisten nicht mehr an erster Stelle. Das hat Auswirkungen auf die verschiedensten Bereiche – vom Ehrenamt über den Spielbetrieb bis hin zu den Schiedsrichtern.

Was sind die Antworten auf diese Herausforderungen?

Blattner: Wir wissen, dass wir das Rad nicht mehr zurückdrehen können, also haben wir versucht, mit der Zeit zu gehen. In vielen Bereichen waren wir hier im Fußballkreis Bruchsal Vorreiter, sozusagen die Pilotregion.

Wir haben als erste den Flexbetrieb eingeführt, so dass auch Teams mit weniger als elf Spielern antreten können. Wir hatten zuerst die Schiedsrichter-Paten, um den hohen Abbruchquoten junger Referees entgegenzuwirken und wir haben zu dieser Saison die Staffeln auf 14 Mannschaften verkleinert. In anderen Kreisen wie Karlsruhe wird das jetzt auch diskutiert.

Was war die entscheidendste Reform in Ihrer Amtszeit?

Blattner: Die Verkleinerung der Ligen war schon ein Meilenstein. Wir mussten sie ja auch gegen Widerstände durchsetzen und haben zwei außerordentliche Kreistage dafür gebraucht. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass die Reform gut und unausweichlich war.

Wir haben jetzt kaum noch Spiele unter der Woche und an Feiertagen, der Spielplan ist deutlich weniger gedrängt. Selbst die Vereine die damals dagegen waren, sagen heute, dass dieser Schritt richtig war.

Wie ist es um die Zukunft des Amateurfußballs bestellt?

Blattner: Wenn man sich die Entwicklung im Junioren-Bereich anschaut, ist das schon bedenklich. Bei den ganz Kleinen gibt es überhaupt keine Probleme.

Wenn man dann aber sieht, dass es aus 49 Vereinen nur noch 19 A-Jugend-Mannschaften gibt, muss man kein BWL studiert haben, um auszurechnen, was da in den Seniorenbereich noch nachkommt. Wir haben jetzt schon deutlich weniger Mannschaft als vor einigen Jahren – und die Zahl wird nochmals abnehmen. Gerade bei den zweiten Mannschaften gibt es massiven Schwund.

Gibt es andere Dinge, die ihnen Sorgen bereiten?

Blattner: Die Rolle des Geldes im Amateurfußball finde ich zunehmend bedenklich. Wenn ein Fußballer heute, etwas überspitzt gesagt, zehn Meter geradeaus gehen kann, hält er schon die Hand auf. Und die Vereine legen auch noch was rein.

Das führt schließlich auch dazu, dass die wenigsten ihrem Verein noch lange treu bleiben. Spieler-Ehrennadeln für zehn, zwanzig oder gar dreißig Jahre Vereinszugehörigkeit werden wir in Zukunft kaum noch haben. Das muss einem zwar nicht unbedingt Sorgen machen, ich persönlich finde das aber schade.

Zurück zum Fußballkreis: Was zeichnet aus Ihrer Sicht den Bruchsaler Kreis aus?

Blattner: Mit 49 Vereinen sind wir der kleinste Kreis im Badischen Fußballverband – das ist überhaupt kein Nachteil, wie ich finde. Es ist alles etwas überschaubarer, ich habe sogar den Eindruck, dass wir ein sehr familiärer Kreis geblieben sind, wenn ich uns mit den flächenmäßig großen Kreisen oder denen in den Städten vergleiche wie Karlsruhe oder Mannheim.

Und das obwohl wir mit 20.000 Mitgliedern immerhin Platz fünf im Verbandsgebiet belegen. Was den Fußballkreis Bruchsal außerdem auszeichnet, ist die hohe Kontinuität bei den Vorsitzenden. Seit 1945 gab es in Rupert Baumann, Karl Vetter und meinem Vorgänger Dieter Siegele insgesamt nur vier Kreischefs.

Was geben Sie ihrem Nachfolger mit auf den Weg?

Blattner: Zunächst finde ich, dass unser Kreis gut dasteht. Anfangs hatten wir sehr mit den Finanzen zu kämpfen. Wir haben den Kassenstand in zehn Jahren von 3.800 auf 80.000 Euro erhöht, darauf können wir stolz sein. Personell wünsche ich mir weiter Kontinuität und werde daher meinen Stellvertreter Ralf Longerich als neuen Vorsitzenden vorschlagen.

Auch dahinter würde das Team zu großen Teilen zusammenbleiben. Ich wünsche mir, dass die Vereine beim Kreistag diesem Vorschlag folgen. Meinem Nachfolger wünsche ich selbstverständlich ein glückliches Händchen. Die Aufgaben werden aus den bekannten Gründen nicht einfacher. Hin und wieder muss man auch mal Entscheidungen treffen, die nicht jedem passen. Aber letztlich sind wir immer ein Dienstleister der Vereinen gegenüber.

Kritik gibt es am Verband. Die Initiative Neuanfang 2020 möchte im Juli beim Verbandstag den Präsidenten Ronny Zimmermann ablösen. Wie stehen Sie dazu?

Blattner: Hans-Jürgen Moos hat sich als Kopf der Initiative vor Kurzem bei uns vorgestellt. Wir als Vorstand des Fußballkreises haben uns einstimmig dazu entschieden, ihn nicht für das Präsidenten-Amt zu nominieren.

Ich persönlich finde, dass da viel Wind um wenig gemacht wird. Vor allem wurde aber viel Dreck geworfen. Das ist nicht meine Art und nicht der Stil, den ich gut finde. Daher haben wir Ronny Zimmermann und sein Team für den Verbandstag am 18. Juli in Remchingen nominiert. Ich für meinen Teil bin mit der Arbeit der Verbandsspitze durchaus sehr zufrieden.