In den Brettener Kneipen wird noch selten gemeinsam Fußball geguckt

Nach der dreimonatigen Corona-Zwangspause kann man sich in Bretten wieder zum gemeinsamen Fußball schauen treffen. Allerdings wird in den Gaststätten, Kneipen und Bars nur sporadisch gejubelt und geschrien. Echte Fußball-Atmosphäre, wie man sie vom „Public Viewing“ bei Welt- und Europameisterschaften kennt, kommt derzeit nicht auf.

Seit drei Wochen haben Restaurants und Gaststätten wieder geöffnet. Vor wenigen Tagen bekamen auch Kneipen und Bars grünes Licht für den Re-Start nach der Corona-Pause. Da seit geraumer Zeit in der Bundesliga und in der Zweiten Liga der Ball wieder rollt, steht nun dem Fußball schauen in Gesellschaft – mit Kumpels, Bekannten oder Freunden – nichts mehr im Weg. In Bretten jedenfalls gibt es etliche Möglichkeiten, um in bester „Public Viewing“-Manier endlich wieder König Fußball zu huldigen.

Das ist wieder ein Schritt zurück in die Normalität. Giovanni Procoprio, Inhaber des Café Primo

„Das ist wieder ein Schritt zurück in die Normalität“, meint Giovanni Procoprio, Inhaber des Café Primo. Am Samstagnachmittag waren etwa 15 Leute in der Kneipe am Marktplatz und schauten auf dem großen TV-Bildschirm die Bundesliga-Konferenz auf Sky. Allerdings lief der Deutschen liebstes Hobby eher nebenbei. Das „Public Viewing“-Gefühl, wie man es hierzulande während Welt- und Europameisterschaften kennt, kam dabei kaum auf.

Richtig gejubelt wurde eigentlich nur einmal, nämlich als das Schlusslicht SC Paderborn im Auswärtsspiel bei RB Leipzig in der Nachspielzeit noch zum 1:1 ausglich.

Wegen der Abstandsregeln gibt es nur wenige Plätze

„Es ist eher die Ausnahme, dass samstags zum Fußball mal 15 Leute da sind. Auch zu den KSC-Spielen kommen eigentlich nie viele Leute, nur sechs oder sieben, manchmal auch zehn, mehr aber nicht“, sagt Procoprio. Erklären kann sich der Primo-Inhaber das nicht. „Ich weiß wirklich nicht, woran das liegt, das ist schon überraschend und komisch.“

Früher sei das anders gewesen, versichert Procoprio, da sei das Geschäft mit dem Fußball schauen besser gewesen, denn da seien mehr Leute gekommen.

Wegen der Corona-Abstandsregeln haben wir an der Theke und an den Tischen aktuell nur 14 Plätze – das merkt man einfach. Ingo Jäger, Inhaber der Gaststätte Altes Rathaus

In der Gaststätte Altes Rathaus auf der anderen Seite des Brettener Marktplatzes ist König Fußball ebenfalls auf den Bildschirm zurückgekehrt. Doch auch hier ist die Resonanz nicht besonders groß. Echte Fußball-Atmosphäre kommt nicht auf. Gejubelt, gezittert, geschrien oder gelitten wird – wenn überhaupt – nur sporadisch.

„Es ist alles überschaubar. Normalerweise haben wir immer 20 bis 25 Leute, die zum Fußball schauen vorbeikommen. Wegen den geltenden Corona-Abstandsregeln haben wir an der Theke und an den Tischen aktuell aber nur 14 Plätze – das merkt man einfach“, erklärt Altes-Rathaus-Inhaber Ingo Jäger.

Nur eine handvoll Fans wollen den KSC sehen

Am frühen Sonntagnachmittag waren nur eine handvoll Fußballfans in seiner Gaststätte, um das Zweitliga-Auswärtsspiel des Karlsruher SC bei Erzgebirge Aue mitzuverfolgen. „Das ist natürlich nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Aber da müssen wir jetzt alle durch“, sagt Jäger. Und betont: „Wir müssen einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Etwas anderes bleibt uns ja ohnehin nicht übrig.“ Dass der KSC nicht gerade eine Glanzleistung abliefert und am Ende mit 0:1 verliert, trägt nicht gerade dazu bei, dass die Stimmung überkocht.

Der KSC ist nicht wirklich ein Umsatzbringer. Christian Karl, Pächter des Clubhauses des VfB Bretten

Davon kann auch Christian Karl, Pächter des Clubhauses des VfB Bretten, ein Lied singen. „Der KSC ist nicht wirklich ein Umsatzbringer“, versichert der Wirt, der für seine Gäste aber generell Fußball satt im Angebot hat. Wie im Café Primo läuft in der „Classic Sportsbar & Diner“ auf einer großen Leinwand und auf zwei Fernsehern jede Partie, die vom TV-Sender Sky übertragen wird.

Der Geselligkeitsfaktor spielt eine große Rolle

„Wir haben hier immer viele Stammgäste. Unter der Woche, wenn in der Champions League gespielt wird, kommen auch immer mal Durchreisende vorbei, die gerade in der Stadt sind und gemütlich Fußball schauen wollen“, erzählt Karl. Eine große Rolle dabei spielt seiner Meinung der Geselligkeitsfaktor, der aktuell jedoch meist auf der Strecke bleibt. „Corona schreckt viele Leute ab“, weiß der VfB-Clubhauspächter.

