Ironman Kraichgau wird wegen Corona verschoben

Viele Triathleten hatten es bereits befürchtet, nun ist es offiziell: Der Ironman Kraichgau, die größte Sportverantaltung im „Land der 1.000 Hügel“, kann nicht wie geplant am 7. Juni stattfinden. Wegen der Corona-Krise wird der Dreikampf mit Start am Hardtsee in Weiher und Ziel in Bad Schönborn verschoben.

Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Das teilte der Veranstalter auf seiner Homepage mit. Ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt müssen der Ironman European Championship Frankfurt (28. Juni) sowie zahlreiche weitere Veranstaltungen der Reihe stattfinden. Zuvor hatte bereits der TV Forst seinen Heidesee-Triathlon absagen müssen, der am 17. Mai hätte stattfinden sollen.

Suche nach Ersatztermin

„Wir haben die Anweisungen und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden und der lokalen Behörden stets befolgt und werden diese auch weiterhin befolgen. Wir arbeiten unermüdlich daran, Ersatztermine und Optionen zu prüfen, um unsere Athleten schnellstmöglich zu informieren, ob sie von Änderungen an ihrem Rennen betroffen sind. Unsere Athleten werden spätestens 50 Tage vor ihrem geplanten Renntermin ein Update erhalten und wir bemühen uns, dieses Update nach Möglichkeit noch früher zu kommunizieren“, heißt es in der Mitteilung der Ironman Group.

