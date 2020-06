Anzeige

Nach rund zehnwöchiger Corona-Zwangspause nimmt das Brettener Kino am 4. Juni den Filmbetrieb wieder auf. Für den Restart setzt Theaterleiter Lars Skoda zunächst auf ein reduziertes Programm. In den drei Kinosälen werden jeweils nur zwei Filme gezeigt. Zudem sind die Filme in zwei Blöcken mit jeweils drei Filmen zusammengefasst.

Die Zeit der schwarzen Leinwände ist ab sofort vorbei. An diesem Donnerstag, 4. Juni, und damit nach rund zehnwöchiger Corona-Zwangspause nimmt das Brettener Kino wieder den Betrieb auf. Allerdings wird zumindest in den ersten Tagen einiges neu sein im und am Kinostar der Melanchthonstadt. Neben der frisch gestrichenen Fassade samt neuer Leuchtreklame und neuen Toiletten wartet zunächst aber ein reduziertes Programm auf die Filmfans – und das aus gutem Grund.

Mit diesem reduzierten Programm ist es deutlich einfacher, den Schutz der Besucher zu gewährleisten. Matthias Rösch, einer der beiden Geschäftsführer der Kinostar Theater GmbH

Täglich flimmern sechs Filme über die Leinwände der drei Brettener Kinosäle. Immer zwei Streifen pro Saal. „Wir haben uns dazu entschieden, den Betrieb jetzt erst einmal in zwei Blöcken zu fahren. So können wir gewährleisten, dass sich die Besucher der jeweiligen Filme so gut wie gar nicht begegnen“, erklärt Theaterleiter Lars Skoda.

Auch interessant: Ettlinger Kino „Kulisse“ startet am Donnerstag unter Corona-Auflagen

„Mit diesem reduzierten Programm ist es deutlich einfacher, den Schutz der Besucher zu gewährleisten. Die Kunden sollen sich bei uns sicher und wohl fühlen“, betont indes Matthias Rösch, einer der beiden Geschäftsführer der Kinostar Theater GmbH. Er ergänzt: „Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet.“

Zwei Blöcke mit unterschiedlichen Schwerpunkten

Block eins startet heute um 15 Uhr mit dem Animationsfilm „Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen“. Um 15.30 Uhr folgt der Abenteuerfilm „Lassie – Eine abenteuerliche Reise“. Um 16 Uhr jagt der aus der gleichnamigen Computer-Spielereihe bekannte „Sonic the Hedgehog“ über die Leinwand. „Danach haben wir genügend Zeit, um alle drei Kinosäle zu reinigen. Zudem können wir alle Türgriffe, sämtliche Armlehnen und auch die Theke desinfizieren“, sagt Theaterleiter Skoda.

Block zwei startet um 19.30 Uhr mit der Komödie „Chaos auf der Feuerwache“. Um 20 Uhr sind Elyas M’Barek und Palina Rojinski in „Nightlife“ zu sehen. Der erste Brettener Kinotag nach der Corona-Pause wird um 20.30 Uhr mit dem US-amerikanischen Action-Blockbuster „Birds of Prey“ beendet.

Man darf nicht vergessen, dass der Kinomarkt in den USA im Moment fast komplett am Boden ist. Lars Skoda, Theaterleiter

„Das ist für den Anfang ein ganz ordentliches Programm. Man darf nämlich nicht vergessen, dass der Kinomarkt in den USA wegen der Corona-Pandemie im Moment fast komplett am Boden ist“, sagt Theaterleiter Skoda, während Kinostar-Geschäftsführer Rösch erklärt: „Die ganzen großen Hollywood-Blockbuster starten weltweit in der Regel zeitgleich. Etliche Starts sind im Juli geplant – und dann kehrt hoffentlich auch in die Kinos wieder so etwas wie Realität zurück.“

Auch interessant: Nur das Koki wagt unter den Pforzheimer Kinos die Neueröffnung

Unter anderem setzen die Kinobetreiber nicht nur in Bretten große Hoffnungen in Filme wie den Thriller „Tenet“ und die Realverfilmung des Zeichentrick-Klassikers „Mulan“, die am 16. Juli beziehungsweise am 23. Juli in Deutschland anlaufen sollen.

Eine Maske ist beim Betreten des Kinos Pflicht

Trotz Corona kann man in der Melanchthonstadt ein Filmvergnügen ohne Maske genießen. Allerdings ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes beim Betreten des Kinos Pflicht. Erst wenn man auf seinem Platz sitzt, darf man die Maske abnehmen.

Auch interessant: Wiedereröffnung von Kinos nach der Corona-Pause lässt viele Fragen offen

„Das wird in den Kinos genauso geregelt, wie wenn man in ein Restaurant geht“, sagt Skoda, der mit seinem Team dafür sorgt, dass es genügend Abstand zwischen den jeweiligen Plätzen gibt. Hierfür wird jede zweite Sitzreihe gesperrt, so Skoda.

Theaterleiter Skoda wirbt für Online-Buchung

Der Theaterleiter wirbt in diesem Zusammenhang für eine vorherige Online-Buchung der Karten. So kann jeder Filmfan sicherstellen, dass er auch einen Platz bekommt – schließlich stehen derzeit in den drei Sälen zusammen nur rund 170 Sitze zur Verfügung und nicht wie sonst üblich 379 Plätze.

Nichts geändert hat sich indes beim Kiosk-Verkauf, der ab sofort hinter einer Plexiglasscheibe stattfindet: Auf Getränke, Popcorn, Nachos, Süßigkeiten und andere Snacks muss also auch in Corona-Zeiten kein Kinogänger verzichten.

Auch interessant: Max Giesinger statt „Känguru-Chroniken“: Autokinos werden zu Livebühnen

„Es ist schön, dass die Kinos endlich wieder öffnen dürfen – und unser Kinostar sieht jetzt außen und innen richtig gut aus“, betont Wolfgang Pux, einer der beiden Geschäftsführer der Brettener Kommunalbau GmbH. Die Arbeiten an der Fassade sowie an den sanitären Anlagen hat die Kommunalbau GmbH als Eigentümerin des Gebäudes rund 120.000 Euro gekostet.

In den nächsten Wochen wird noch der Eingangsbereich neu gestaltet. Wie Pux weiter ausführt, habe man dem Brettener Kino für die Zeit der Corona-bedingten Schließung die Miete um 50 Prozent reduziert.