Am Donnerstagnachmittag ist in der Hauptstraße in Knittlingen eine Scheune in Brand geraten. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet, ging der Alarm um 16.10 Uhr ein. Die angrenzenden Häuser seien bereits leer geräumt worden. Aufgrund der Rauchentwicklung werden die Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

BNN