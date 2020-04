Kommunion und Konfirmation werden auf den Herbst verschoben

Anzeige

Eigentlich wäre jetzt die Zeit, in den Kirchengemeinden das Fest der Kommunion und der Konfirmation zu feiern. Eigentlich. Doch die Corona-Krise hat auch diesen Zeitplan auf den Kopf gestellt, die ursprünglich geplanten Termine wurden komplett gecancelt. Neue Termine im Herbst werden angepeilt.

Vom allgemeinen Versammlungsverbot sind auch kirchliche Feierlichkeiten nicht ausgenommen. Sämtliche Gottesdienste sind storniert. Bis 17. Juni soll dies laut Verordnung des Landes Baden-Württemberg auf jeden Fall noch gelten. Doch für den Herbst laufen bereits die Planungen.

„Wir verschieben alle Konfirmationstermine auf nach den großen Ferien“, erklärt Dekanin Ulrike Trautz, die Leiterin des Kirchenbezirks Bretten-Bruchsal. Dann könne man auch etwas langfristiger planen. War bislang zumeist März, April oder Mai der Konfirmationsmonat, wird es nun wohl auf den Oktober hinauslaufen.

Gemeinden peilen Termine im Oktober an

In der Gemeinde von Ulrike Trautz in Kürnbach wurde bereits der 11. Oktober avisiert. In Karlsdorf-Neuthard/Forst ist es der 4. Oktober und in Bretten der 18. Oktober. Die Konfirmationstermine legt jede Kirchengemeinde selber fest, und auch in der Corona-Krise wird es bei den Ausweichterminen so sein.

Klar ist, dass es landeskirchlich vor Mitte Juni keine Festgottesdienste geben wird. Die Empfehlung für alle Gemeinde lautet deshalb, einen Termin nach den Sommerferien zu wählen. Wie das dann konkret laufen kann und soll, lässt sich derzeit noch nicht sagen. „Natürlich hoffen wir darauf, dass wir die Konfirmation ganz normal feiern können und dass alle dabei sein dürfen“, sagt die Dekanin.

Möglich sei aber auch, dass es Beschränkungen geben wird und jedes Kind nur eine bestimmte Anzahl von Personen mitbringen darf. Denkbar sei auch, große Konfirmandengruppen auf zwei Termine zu verteilen.

Und wie läuft der Konfirmandenunterricht? Der hat laut Trautz in den Kirchengemeinden bereits nach dem Sommer 2019 begonnen und ging eigentlich Anfang März in die Zielgerade. Dann kam der Corona-Einbruch, mit den Schulschließungen wurde auch der Konfi-Unterricht auf Eis gelegt. Irgendwann nach dem 14. Juni werde man dann wieder einsteigen, vielleicht auch mit einem Konfi-Tag. Wobei es auf die Gruppengröße ankommen wird, ob man sich als ganze Gruppe trifft oder aufgeteilt.

In Menzingen/Oberacker sind es beispielsweise nur fünf Konfirmanden, in Heidelsheim/Helmsheim gleich 36. In Bruchsal sind insgesamt 18 Jugendliche zur Konfirmation angemeldet, in Bretten sind es genau zwei Dutzend. 239 sind es insgesamt.

Konfirmation mit Mundschutz? Auch das ist für die Dekanin durchaus denkbar. Zumal die Empfehlung der Bundesregierung ja lautet, einen Mundschutz zu tragen, wenn wieder Gottesdienste stattfinden.

Mit dem Status quo kann die Pfarrerin gut leben. „Ich drängle nicht auf eine Öffnung, wir können das so schon noch eine Weile durchhalten, denn es gibt so viele kreative Angebote per Videobotschaft, telefonischem Besuchsdienst oder Verteilen von schriftlichen Andachten.“

800 Kinder bei der Erstkommunion

Auch bei den Katholiken ist die Sachlage klar: Nirgendwo im Dekanat Bruchsal, zu dem auch Bretten gehört, findet die Kommunion zu dem ursprünglich vorgesehenen Termin statt. „Alle Kommunionsfamilien wurden darüber bereits über ihre Seelsorgeteams informiert, dass es bis zum 15. Juni keine Gottesdienste und Feierlichkeiten geben kann“, erklärt Dekan Lukas Glocker.

Nach jetzigem Stand versuchten einige Pfarrgemeinden wie Bruchsal-St. Vinzenz, das Kommunionsfest noch vor den Sommerferien zu feiern. Die meisten bevorzugen allerdings einen Termin nach den Sommerferien, und andere wie die Seelsorgeeinheit Bruchsal-Michaelsberg haben die Erstkommunion auf den nächsten Weißen Sonntag im kommenden Jahr verschoben. Insgesamt steht in diesem Jahr für rund 800 Kinder die Erstkommunion an.

Wir sind momentan noch nicht in der Lage, eine klare Ansage zu machen, wir gehen aber davon aus, dass es im September möglich sein wird. Dekan Lukas Glocker

„Wir als Seelsorgeeinheit Waghäusel/Hambrücken haben den Eltern einen Termin im September angeboten und dazu jeweils einen Alternativtermin“, erklärt Glocker. Er geht davon aus, dass es in den 13 Seelsorgeeinheiten des Dekanats eine große Vielfalt an Angeboten geben wird.

Die Verantwortung für die Entscheidung wann und wie die Erstkommunion gefeiert wird, liege in der jeweiligen Seelsorgeeinheit, wobei man auch Rücksicht auf die Familiensituation nehmen werde. Da wird es nach Einschätzung Glockers viele Absprachen mit den Eltern mit flexiblen Lösungen geben. „Wir sind momentan noch nicht in der Lage, eine klare Ansage zu machen, wir gehen aber davon aus, dass es im September möglich sein wird.“

Viel Stress und Ängste in den Familien

Vor vier Wochen brach die klassische Vorbereitung auf die Kommunion ab. Die soll nun baldmöglichst wieder aufgenommen werden. Zumal die Corona-Krise auch bei den Kindern viele Fragen aufgeworfen hat, auf die man in der Kommunionsvorbereitung eingehen möchte.

Neben der großen Vorfreude auf das Fest nimmt der Seelsorger auch viele Ängste und Stress in den Familien wahr, weil man zu eng zusammen lebt und sich nicht mit Freunden treffen kann. „Da sind sicher viele Familien an ihre Belastungsgrenze gekommen. Und da wollen wir auch einiges auffangen“, beschreibt er sein Anliegen.

Einen Überblick über die Lage im Dekanat gibt es derzeit noch nicht. Die meisten Familien seien auf den Vorschlag der Seelsorgeeinheit eingegangen, das Kommunionsfest an einem bestimmten Sonntag zu feiern. Einige wenige wollten lieber den Alternativtermin, der an einem Samstagabend vor oder nach dem Vorschlagstermin in einer ganz normalen Vorabendmesse stattfindet, die dann mit einer kleinen Kommunionsfeier auch für ganz wenige Kinder verbunden wird.

