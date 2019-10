Lärmschutzwand an der B35 in Gondelsheim ist fast fertig

Anzeige

Es ist ruhiger geworden in Gondelsheim. Etwas zumindest. Die Lärmschutzwand an der Bundesstraße 35 wird am Donnerstag, 17. Oktober, fertiggestellt. „Das ist ein Segen für Gondelsheim“, sagt Markus Rupp, der Bürgermeister der Kraichgaugemeinde, und ergänzt: „Die Wand ist für uns wie ein Sechser im Lotto.“

Bis der 1,7 Kilometer lange, 7,3 Millionen teure Wall allerdings komplett aufgebaut war, haben die Arbeiter die Einwohner des Dorfs auf einige Geduldsproben gestellt. Beim Baubeginn im August des vergangenen Jahres war die Fertigstellung zunächst für Juni, später für August dieses Jahres angekündigt worden. Vollzug meldete das Regierungspräsidium Karlsruhe schließlich in diesem Oktober. Lärmschutz mit Verzögerungen.

Verlängerte Bauzeit

„Es mussten zusätzliche Arbeiten erledigt werden“, erklärt Irene Feilhauer, die Pressesprecherin beim Regierungspräsidium Karlsruhe. Beispielsweise wurden wegen der 17,5 Meter langen Bohrpfähle einige Leitungen verlegt, Schmutzfangstellen eingebaut und Kanalarbeiten verrichtet. Außerdem verlängerte sich die Bauzeit durch beschädigte Teile der Schutzwand, die nachbestellt werden mussten. Die noch bestehenden Leitwände werden an diesem Mittwoch abgebaut, und der Verkehr fließt dann wieder auf beiden Spuren in voller Breite.

Zum Abschluss kommt ein Kran zum Einsatz

Weil westlich des Schutzwalls Baumaschinen versetzt werden, ist mit Hilfe einer Ampel von diesem Mittwoch bis etwa 3 Uhr in der Nacht zum Donnerstag ein Kran unter Flutlicht im Einsatz. Die Mauer steht, die Sanierung geht weiter. Auf einer Länge von 2,4 Kilometern wird auf der Gondelsheimer Gemarkung die Fahrbahndecke der Bundesstraße voraussichtlich bis Mai 2020 erneuert.

Die Kosten in Höhe von 3,6 Millionen Euro trägt wie bei der Schutzwand der Bund. „Durch die Optimierungen in Bezug auf den Bauablauf kann die Fahrbahndecke in einem Zuge hergestellt werden“, teilt das Regierungspräsidium mit: „Hierdurch wird die Anzahl der Fugen im hochbelasteten Kreuzungsbereich verringert und somit eine höhere Qualität erreicht. Gleichzeitig kann die Bauzeit reduziert werden.“ Das kommt Bürgermeister Rupp zupass. „Wir legen größten Wert auf Beschleunigung“, betont das Ortsoberhaupt. Darauf hoffen auch die Berufspendler, die besonders zu Stoßzeiten vor den Ampeln im Stau stehen.

Mit Genugtuung beobachtet Rupp derweil die Erneuerung der Einmündung der Brettener Straße in die Ferntrasse im Süden von Gondelsheim. „Das fordern wir seit Jahren, denn diese Ein- und Ausfahrt ist seit langem ein Unfallschwerpunkt“, hat er unlängst betont und ergänzt: „Die Ampelanlage bedeutet mehr Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger Gondelsheims, ja, für alle Verkehrsteilnehmer.“