Lichterzug durch Brettener Altstadt: Wunsch nach Frieden

Anzeige

Ihren Wunsch nach Frieden haben am Montagabend rund 300 Brettener aller Altersgruppen beim traditionellen Lichterzug durch die Altstadt eindrucksvoll geäußert. Hinzu kamen Aktionen verschiedener Brettener Schulen an insgesamt vier Stationen.

In seiner Ansprache auf dem Marktplatz freute sich OB Martin Wolff über die große Zahl deren, die „Hand in Hand gemeinsam ein deutlich sichtbares Zeichen für Frieden“ setzen wollen. Seit 2007 seien die Friedenstage „ein fester Bestandteil in unserer Stadt“.

„Frieden ist eine Aufgabe von uns allen.“

OB Martin Wolff