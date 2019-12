Lieber gespendet als geballert

Anzeige

Feinstaub, Krach und Tiere: Über das Silvesterfeuerwerk wird heftig diskutiert. Doch was sagen die Menschen vor Ort? Begrüßen sie das neue Jahr mit Böllern und Raketen oder üben sie Verzicht? Wir haben uns im Gebiet der BNN-Hardtausgabe umgehört.

Lieber ein Profi-Feuerwerk

Gabriele Heuser-Bauer, Linkenheim-Hochstetten: „In unserer Familie wird seit Jahren nicht mehr geschossen. Ganz früher machten wir das, aber nur wenig und nicht mit Begeisterung. Hinsichtlich der Umwelt und dem Dreck auf der Straße fand ich das schon immer nicht richtig. Dazu ist mir persönlich die Knallerei zu laut und sie erschreckt mich. Lieber mag ich organisierte Feuerwerke bei Sammelveranstaltungen.“

Kontrollierter Umgang

Michael Günth, Linkenheim-Hochstetten: „Grundsätzlich habe ich nichts gegen die Böllerei. Die Finger davon lassen sollten aber Leute, die nicht wissen, wie man damit umgeht oder die andere Menschen gefährden. Die dürften so etwas gar nicht in die Hand bekommen. Das ist aber schwer zu kontrolliere. Das Schlimmste sind illegale Böller, die richtig Dampf machen und wirklich nicht ungefährlich sind. Ich selber knalle hin und wieder. Aber nicht sehr viel. Als Veranstaltungstechniker habe ich früher selbst professionelle Feuerwerke gemacht.“

Respekt vor dem Feuer

Wenn das Jahresende kommt, freut sich Katja Crocoll: Die 38-jährige Pädagogin aus Pfinztal-Söllingen wohnt in Höhenlage und hat deshalb einen guten Überblick über das leuchtende Farbenmeer am Himmel, mit dem das neue Jahr im Pfinztaldorf begrüßt wird. Aus Respekt vor dem Feuer und den Knallkörpern zündet sie selbst allerdings kein Feuerwerk. Angezündet von den Eltern und unter deren Aufsicht waren in Crocolls Kindertagen „Sternenregen“, die in der Hand gehalten funkelnd abbrannten, ihr kleiner Beitrag, um das neue Jahr zu begrüßen. Daran erinnert sich die Pädagogin noch immer gern.

Nichts am Hut

Mit Feuerwerk zünden habe er nichts am Hut, sagt Reinhard Vollmer aus Pfinztal-Berghausen. Der Rentner verweist auf Lärm, Rauch und Dreck. Überhaupt findet er die Böllerei, die bereits Tage vor Silvester beginnt, in dieser Ausgiebigkeit nicht mehr angemessen und verweist auf Tier- und Umweltschutz. Auch könne man die Gesamtkosten für das Feuerwerk sinnvoller nutzen. Als Kind hat er mit Knallfröschen und Sternenregen mitgemacht. Heute beschränkt er sich aber darauf, sich den bunten Mitternachtshimmel zum Jahreswechsel anzusehen.

Auf andere Weise fröhlich

Vom Saulus zum Paulus ist Michael Otthofer in Sachen Feuerwerk geworden. In seiner Jugend habe er keine Knallerei ausgelassen, gesteht der Schreinermeister aus Walzbachtal. Mittlerweile jedoch stehe er dem Treiben an Silvester skeptisch gegenüber. Die Belastung der Umwelt durch Feinstaub und die Angst von Haus- wie auch von Wildtieren vor dem Feuerwerk haben ihm zum Gegner der Knallerei werden lassen. Mittlerweile spende er das Geld lieber für einen sozialen Zweck als es in die Luft zu ballern. Das neue Jahr könne man auch auf andere Art und Weise fröhlich beginnen, sagt der Walzbachtaler.

(awe/ee/wai)