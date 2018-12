„Malle Biber“ verkauft Christbäume in Bretten

Anzeige

Viele kennen ihn als „Malle Biber“ – und er verkauft in Bretten Christbäume: Die Rede ist von dem aus Großvillars stammenden Impresario Steffen „Biber“ Amann, der gemeinsam mit der Stadt Bretten den Christbaumverkauf auf dem Wochenmarkt auf der Sporgasse auf die Beine stellt – am kommenden Samstag, 15., und am 22. Dezember.

Die Stadtverwaltung nennt in ihrer Pressemitteilung keine Uhrzeit, aber der Verkauf dürfte zu den regulären Marktzeiten (8 bis 13 Uhr) über die Bühne gehen.

Die Nordmann-Tannen in den Qualitäten Standard und Premium wurden in einer Baumschule im Zabergäu gezogen, teilt die Stadt weiter mit. Dazu gibt es am Stand von „Biber“ Amann Glühwein und Grillwurst.