Messerangriff am Brettener Bahnhof

Anzeige

Ein Unbekannter hat am Samstag am Brettener Bahnhof mit einem Messer zweimal auf einen 18-Jährigen eingestochen. Die Gründe seien laut Polizei Bretten bisher unbekannt.

Das Opfer erlitt leichte, oberflächliche Wunden. Der Angriff sei gegen halb acht erfolgt, als sich der junge Mann in einer Gruppe am Bahnsteig eins aufhielt. Der Unbekannte sei mit einem Messer auf die Gruppe zugekommen und habe den 18-Jährigen zuerst unvermittelt mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Nachdem der Angegriffene zurückgeschlagen habe, stach der Täter mit dem Messer zu und flüchtete anschließend in eine Stadtbahn mit der Fahrtrichtung Bretten-Gölshausen.

Zeugen gesucht

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer (0 72 52) 5 04 60. So wird der Täter beschrieben: Etwa 18 Jahre alt, 180 cm groß und von kräftiger Statur. Er hatte dunkelbraune bis blonde Haare und trug einen Dreitagesbart. Bekleidet war er mit einer olivgrünen Jacke und einer Jogging-Hose.