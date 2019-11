Anzeige

Musik, Kunst und gutes Essen sind die Erfolgszutaten für die Oberderdinger Kerwe, die am Wochenende bei strahlendem Sonnenschein viele Menschen in den Ort lockte. Und auch am Montag ist damit noch nicht Schluss: Entlang der Brettener Straße und auf dem Marktplatz geht der Krämermarkt weiter.

Von unserer Mitarbeiterin Claudia Pospieszczyk

Los ging es am Samstagabend mit dem Kerwetanz in der Oberderdinger Eugen-Gültlinger-Halle, der nach der erfolgreichen Wiederaufnahme ins Kerweprogramm nun wieder zu einer Säule der Kirchweih werden soll. Die DJs „Danty" und „Alert" legten Hits auf, so dass viele Besucher auf der Tanzfläche waren. Nicht minder erfolgreich war der Einkaufsbummel für die Besucher des verkaufsoffenen Sonntags, bei dem sich 26 Gewerbetreibende präsentierten. So schenkte beispielsweise Weinbau Steinmetz aus Oberderdingen seinen Merlot „Edition Derdinger Horn" 2016 aus. Zwei Ausstellungen zur Besichtigung Musikalisch ließ die Kerwe keine Wünsche offen, gab es doch Auftritte der Jugendkapelle des Oberderdinger Musikvereins oder ein Platzkonzert des Oberderdinger Musikvereins sowie ein Bühnenprogramm des Sängers und Liedtexters Richi Gibson.