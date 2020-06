Coronavirus an Brettener Gymnasium: Schüler und Lehrer werden getestet

Anzeige

Lange hat es nicht gedauert, bis der Präsenzunterricht am Brettener Edith-Stein-Gymnasium schon wieder eingestellt wurde – zumindest vorrübergehend. Nachdem am vergangenen Sonntag bekannt wurde, dass es vier Corona-Fälle in der Schule im Breitenbachweg 15 gibt, sind die Schotten jetzt zunächst bis Mittwoch dicht.

„Diese Maßnahme ist absolut richtig“, betont Brettens Oberbürgermeister Martin Wolff (parteillos). In Absprache mit dem für den Schulbetrieb zuständigen Regierungspräsidium sowie dem Landratsamt hat daneben die ESG-Leitung beschlossen, die Schülerinnen und Schüler vorerst nur via Homeschooling zu unterrichten.

„Wir haben den digitalen Fernlern-Unterricht, den wir bisher ja schon praktiziert haben, wieder aufgenommen“, teilt ESG-Schulleiter Daniel Krüger, der zu Wochenbeginn für eine weitere Stellungnahme für die BNN nicht erreichbar war. Die Klassenzimmer des Edith-Stein-Gymnasiums sind also wieder verwaist, so wie das bis einschließlich zum Ende der Pfingstferien wegen des Lockdowns über mehrere Monate hinweg der Fall war.

„Es ist nun die Aufgabe des Gesundheitsamtes, die Infektionsketten nachzuverfolgen. Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir zeitnah wissen, ob es nur diese vier bestätigten Fälle gibt oder ob es noch weitere Infizierte gibt“, erklärt OB Wolff. „Wir stehen permanent Gewehr bei Fuß, denn wir wissen, dass in Sachen Corona einfach immer mal wieder etwas aufflammen kann“, versichert der Brettener Rathauschef. Bislang sind drei Schüler der Klassenstufe elf sowie eine Lehrerin positiv auf Covid-19 getestet worden. Diese vier Corona-Fälle sind Stand 29. Juni um 9 Uhr auch die einzigen, die für die Kommune Bretten bekannt sind. Zumindest geht das aus der aktuellen Übersicht der Fallzahlen im Landkreis Karlsruhe hervor.

Testergebnisse in spätestens 48 Stunden

Innerhalb der nächsten 24 oder spätestens 48 Stunden erhofft man sich in der Melanchthonstadt Klarheit darüber, ob es noch weitere Infektionsfälle gibt. In diesem Zeitraum werden die Ergebnisse der Tests, die durch das zuständige Gesundheitsamt seit Wochenbeginn bei Schülerinnen und Schülern sowie dem Lehrerkollegium gemacht wurden, erwartet. „Das ist alles sehr fragil. Wir sind jetzt lieber eine Spur sorgsamer als zu lax“, versichert OB Wolff und betont: „Wir werden solange mit diesem Virus leben müssen, bis es einen Impfstoff gibt.“