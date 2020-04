Welche Hilfen der Badische Sportbund Vereinen mit Renovierungsbedarf anbieten kann

Anzeige

Wenn Vereine bauen oder sanieren wollen, brauchen sie Geld. Da der Sanierungsstau groß ist, die Mittel bei den meisten Clubs aber eher gering, sind Fördermittel höchst willkommen, um die Wünsche auf dem Vereinsgelände zu realisieren. Der Badische Sportbund gibt was dazu, die Kommune in aller Regel auch. Dabei müssen die Vereine aber so einiges wissen und beachten.

In manchen Fällen würde Wolfgang Elfner gerne etwas mehr helfen, als es in seiner Macht steht. Zeit nimmt er sich unbegrenzt, das ist nicht die Frage. Elfner ist beim Badischen Sportbund (BSB) für die Sportstättenförderung zuständig und berät Vereine, die auf ihrem Gelände neu bauen oder sanieren wollen.

Wenn es dann aber um die Bewilligung der Zuschüsse geht, sind nicht alle Clubs mit der errechneten Summe immer ganz zufrieden, was aber viel weniger an Elfner als an den Tücken des Systems liegt.

Meist wird nur ein geringer Teil gefördert

„Viele haben im Hinterkopf, dass wir 30 Prozent ihrer Kosten übernehmen“, sagt Elfner. Diese Zahl sei grundsätzlich auch nicht ganz falsch, denn so hoch ist die Regelförderung, doch dabei gebe es einiges zu beachten.

Denn es greifen relativ früh Deckelungen, was in den Förderrichtlinien als maximal zuschussfähige Kosten bezeichnet wird. Bei einem Großspielfeld sind das beispielsweise 280.000 Euro. Bleibt ein möglicher Zuschuss von rund 93.000 Euro.

Dabei kostet ein neues Kunstrasenfeld schon einmal bis zu einer dreiviertel Million Euro. Macht in dieser Beispielrechnung also einen reellen Zuschuss des BSB von 12,5 Prozent und damit weit weniger als viele Vereine es sich vorstellen oder wünschen würden. Gleiches gilt etwa auch für Sporthallen, wo die Deckelung bei 360.000 Euro liegt oder für Tennisplätze (32.000 Euro) und Reithallen (170.000 Euro). Die tatsächlichen Baukosten betragen auch hier in den meisten Fällen ein Vielfaches.

Die Baukosten steigen, die Deckelungen aber nicht

Elfner sieht darin in zweifacher Hinsicht ein Problem: „Auf der einen Seite haben wir davongaloppierende Baupreise, womit die Deckelungen viel zu früh greifen“, sagt er. Andererseits stehen seit Jahren nicht ausreichend Mittel aus dem Landeshaushalt zur Verfügung, was zu einem Antragsstau führt.

Das Zuschussvolumen, das aus dem Wettmittelfonds von Lotto Baden-Württemberg stammt, beträgt beispielsweise für das laufende Jahr drei Millionen Euro. „Wir hätten aber einen Bedarf von rund 3,9 Millionen Euro“, rechnet Elfner die eigentlich notwendigen Mittel aus den Anträgen zusammen.

Als Ergebnis müssen Projekte ins nächste Jahr verschoben werden, die Bewilligungen dauern länger, was wiederum die Vereine trifft. Denn sie müssen die zu erwartenden Zuschüsse zwischenfinanzieren, bis es irgendwann zur Auszahlung kommt.

Sportstättenförderung wird Thema bei Solidarpakt-Verhandlungen

Dieser Zustand stellt Elfner nicht zufrieden. „Das wird mit Sicherheit ein Thema sein, wenn in nächster Zeit der Solidarpakt IV verhandelt wird“, sagt er. Denn darin ist das Fördervolumen des Landes Baden-Württemberg für den Sport geregelt.

Die Sportstättenförderung ist ein nicht unwesentlicher Teil davon. BSB-Präsident Martin Lenz wird mit am Verhandlungstisch sitzen und ein Auge darauf haben, dass in diesem Bereich der Stau mit dem neuen Solidarpakt, der ab 2022 gelten soll, etwas abgebaut werden kann.

Den Vereinen wäre es zu wünschen, denn auch bei ihnen drückt der Schuh. Viele Sportanlagen sind in die Jahre gekommen und dringend renovierungsbedürftig. Die Banken sind allerdings oft zurückhaltend, vor allem dann, wenn der Grund und Boden auf denen Hallen, Plätze und Umkleiden errichtet sind, den Clubs nicht selbst gehört. Es stellt sich dann oft die Frage nach Ausfallbürgschaften.

Klar ist somit: Je weniger der Gesamtkosten vom Verein selbst zu tragen sind, desto besser. Hier ergibt sich aber das nächste Problem. Denn die zweite Säule, über die Förderung möglich ist, nämlich die kommunale, orientiert sich bei der Bezuschussung nicht selten an den Vorgaben und Richtlinien des BSB. So schlagen die früh greifenden Deckelungen gleich doppelt zu Buche. Förderquoten von annähernd 30 Prozent sind außerhalb von Karlsruhe ohnehin eine Utopie.

Bedarf an Sanierungen ist hoch

Betrachtet man beide Säulen der Förderung, lässt sich mancherorts zwar durchaus ein Gesamtzuschuss von knapp der Hälfte der Gesamtkosten erreichen, allerdings nur dann, wenn diese nahe der Deckelungen liegen.

Bei Renovierungen kann das noch eher der Fall sein als bei Neubaumaßnahmen. „Sanierungen machen fast 70 Prozent der Anträge aus, die bei uns gestellt werden“, macht Elfner deutlich. Das zeige auch, wie groß hier der Bedarf bei den Vereinen ist.

Er selbst hat schon zahlreiche Projekte begleitet und bietet allen Clubs, die mit dem Gedanken spielen, auf ihrem Gelände baulich tätig zu werden, seine Unterstützung an. Kompliziert ist die Beantragung nicht, wenn einige Dinge beachtet werden. Bei Gesamtkosten über 50.000 Euro besteht ohnehin eine Beratungspflicht.

Diese Zeit nimmt sich Elfner dann aber auch gerne, auch wenn er manchen Vereinen damit erst die Augen öffnet. Die schönsten Momente sind für ihn aber die, wenn ein Projekt realisiert wurde, das es ohne die Zuschüsse und Unterstützung seines Hauses nicht gegeben hätte.

Beim Antrag auf BSB-Förderung müssen die Vereine einige Dinge beachten, damit die Mittel auch problemlos fließen können:

• Antragsteller muss immer der Verein sein, nicht die einzelne Abteilung.

• Wenn die Kosten mehr als 50.000 Euro betragen, besteht eine Beratungspflicht durch den BSB.

• Es müssen bei der Beantragung alle Unterlagen und Finanzierungsnachweise vorliegen. Dazu gehören ein Kostenvoranschlag nach DIN 276, die Bauunterlagen, ein genehmigtes Baugesuch sowie eine verbindliche Finanzierungsdarstellung.

• Mit dem Bau darf erst begonnen werden, wenn vom BSB die Baufreigabe erteilt wurde.

• Die Baufreigabe begründet noch keinen Rechtsanspruch auf einen Zuschuss. Erst wenn der Zuschuss bewilligt ist, besteht für den Verein Rechtssicherheit.

• Die Bewilligung kann einige Zeit in Anspruch nehmen und ein bis zwei Jahre dauern. Erst dann fließen die Mittel. Diese Zeit muss vom Verein also zwischenfinanziert werden.

Beispiel 1: Wenn zwischen ein paar Kilometern Welten liegen

Vier Kilometer Luftlinie trennen das Sportgelände des VfB Grötzingen und das Areal des FC Berghausen, mit dem Auto braucht man für die Strecke neun Minuten. Die ersten Mannschaften beider Vereine sind direkte Konkurrenten in der Kreisklasse A, Staffel 2, der VfB steht in der Tabelle auf Rang neun, die Viktoria ist Fünfter.

Beide Clubs haben in der jüngeren Vergangenheit mit ähnlich hohen Eigenanteilen in neue Spielfelder investiert. Es gibt also viele Parallelen zwischen den beiden Clubs, die in fast jeder Beziehung nah beieinander liegen.

Und dennoch trennen den Verein aus Pfinztal und den Nachbarn aus dem Karlsruher Nordosten Welten – was die Bausummen betrifft. Während sich der FC Berghausen 2018 einen neuen Rasenplatz für 250.000 Euro leistete, gönnte sich der VfB Grötzingen zum vergangenen Jahreswechsel ein Kunstrasenspielfeld für 700.000 Euro.

Weit gefehlt, wer nun glaubt, die Grötzinger hätten also sehr viel tiefer in die eigene Tasche gegriffen als die Berghäuser. Die Differenz steht in keinem Verhältnis zu den jeweiligen Gesamtkosten. Während die Viktoria rund 160.000 Euro selbst einbringen musste bei ihrem Projekt, lag der Eigenanteil des VfB bei vergleichsweise moderaten 230.000 Euro, ein Schmuckkästchen also für nur 70.000 Euro mehr. Da staunt der Laie, aber der Fachmann wundert sich nicht.

„Ohne die Sportstättenförderung durch die Stadt Karlsruhe wäre der Bau des Kunstrasenplatzes nicht realisierbar gewesen. 50 Prozent der Kosten wie Karlsruhe übernimmt keine andere Kommune“, sagt Holger Volz, der Sportvorstand des VfB Grötzingen. Hinzu kam noch der Zuschuss durch den Badischen Sport-Bund (BSB) in Höhe von 122.000 Euro. „Die Gelder von Stadt und BSB haben für uns das Ganze erst erschwinglich gemacht“, gibt Volz zu.

Angesichts des Karlsruher Füllhorns blickt man jenseits der Stadtgrenze durchaus etwas neidisch Richtung Westen. „Die Grötzinger können sich ,von‘ schreiben“, sagt Jochen Egger-Rapp, der Erste Vorsitzende des FC Viktoria Berghausen.

Zwar hat sein Verein vom BSB die Maximalförderung von 30 Prozent erhalten für das frische Grün, also 75.000 Euro, doch aus der Gemeindekasse kamen „nach langem Hin und Her“ darüber hinaus nur etwas mehr als 16.000 Euro. „Pfinztal hat kein Geld“, stellt Egger-Rapp nüchtern fest und gibt zu: „Ein Kunstrasen ist uns zu teuer.“ Wie ein solcher Spielplatz, der inzwischen ja auch nicht mehr mit kostengünstigerem Granulat aus Plastik gefüllt werden darf, den allermeisten Vereinen des Fußballkreises zu kostspielig ist, sofern sie nicht aus der selbsterklärten Sportstadt Karlsruhe kommen. Der City ist die Sportförderung seit vielen Jahren lieb und teuer.

Der VfB Grötzingen konnte so auf die großzügige Unterstützung der Kommune bauen – ebenso wie der VfB Knielingen oder die SG Siemens, die im vergangenen Jahr ebenfalls die Förderrichtlinien erfüllten und Kunstrasenplätze anlegen ließen. „Im Vorfeld gab‘s genügend Stimmen, die meinten: Dieses Riesending kriegt ihr nicht hin“, erinnert sich Volz.

Nach drei Jahren des Spendensammelns, des Gesprächeführens mit allen möglichen Gremien und Ämtern der Stadt, mit dem BSB und der Sparkasse als Kreditgeber war das Projekt finanziert und im Dezember 2019 dann auch fertig realisiert.

Aus dem „Dreckloch“, wie Volz den alten Platz bezeichnet, der sich in noch schlechterem Zustand befunden habe als die zwei anderen Rasenplätze des VfB, ist ein Vorzeigeobjekt geworden.

Es ist eine lohnende Investition, davon ist nicht nur VfB-Sportvorstand Volz überzeugt. Welche Vorteile das pflegeleichte Geläuf bietet, haben die Grötzinger Spieler mit Beginn der Fertigstellung erfahren. In den regenreichen Monaten Januar und Februar konnten die Mannschaften trainieren und testen, was auf Naturrasen nicht möglich gewesen wäre.

Und bräuchte der VfB die artifizielle Wiese nicht stets selbst, könnte er sogar noch ein Geschäft machen. „Wir hätten den Platz auch an fremde Mannschaften vermieten können, aber er ist schon durch unseren Trainingsbetrieb ausgelastet“, erzählt Volz nicht ohne Stolz. Freilich liegt auch der Kunstrasenplatz derzeit brach wegen Corona. Aber im Gegensatz zur Konkurrenz aus Berghausen können sich die Grötzinger das Rasenmähen sparen.

Beispiel 2: Die Zuschüsse rücken einiges gerade

Der Jahrzehnte alte Platz des TSV Dürrenbüchig hatte im Fußballkreis Bruchsal so etwas wie Legendenstatus. Mehr als drei Meter Höhendifferenz zwischen dem höchsten und dem tiefsten Punkt des Feldes machten den Kick auch mal zum Lotteriespiel, beispielsweise wenn es um die Windbedingungen ging.

Beim Club aus dem Brettener Stadtteil war man sich einig: es muss etwas passieren. Aber woher als kleiner Verein das Geld nehmen für eine so zukunftsträchtige wie auch kostenintensive Maßnahme? Dass die Gesamtkosten von 240.000 Euro nicht alleine zu stemmen sind, war klar. Und so waren es die Zuschüsse und Fördermittel, die die Finanzierung und damit im übertragenen Sinne auch den Platz gerade rückten.

Für die Vorstandschaft des TSV war dieses „Jahrhundertprojekt“, wie sie es in Dürrenbüchig nennen, ein Kraftakt. „Allein die Vorbereitungszeit hat sich fast zwei Jahre hingezogen“, berichtet Kassiererin Vanessa Heck. „Da wir alle Laien auf dem Gebiet für Sportplatzsanierung sind, haben wir uns mit vielen Fragen rund um die Planung auseinandersetzen müssen“, sagt sie.

Und so war die Clubführung dankbar für die Unterstützung der Stadt Bretten mit all den beteiligten Ämtern sowie die Beratung des Badischen Sportbundes (BSB). „So lief die Beantragung der Fördergelder grundsätzlich problemlos ab und die Ansprechpartner waren sehr kooperativ“, schildert Heck die positiven Erfahrungen während der Beantragungsphase.

Auch der Abstimmungsbedarf zwischen BSB und Stadt Bretten konnte ohne größere Probleme behoben werden.

Nachdem alle beantragten Zuschüsse bewilligt sind, macht die Förderung nun fast die Hälfte der Gesamtkosten aus. 111.000 Euro kommen aus den Fördertöpfen von Kommune und Sportbund. Eine originelle Art der Fremdfinanzierung fand der TSV Dürrenbüchig mit der Crowdfunding-Kampagne der Volksbank, die vom Geldinstitut zusätzlich bezuschusst wird.

An Spenden kamen auf diesem Weg immerhin 15.000 Euro zusammen. Der restliche Betrag wurde auf klassischem Weg mit Eigenkapital und einem Darlehen gestemmt.

Und so darf sich einer der kleineren Stadtteile von Bretten im kommenden Jahr endlich über einen geraden Sportplatz freuen – und das, ohne dass sich der TSV Dürrenbüchig finanziell übernehmen musste.