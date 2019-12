Neues Wohnzimmer in der Palliativstation der Brettener Rechbergklinik: Ein Rückzugsort für Angehörige

Anzeige

Eine Sitzecke, eine üppige Aralie vor den bodengleichen Fenstern und zwei Korbsessel auf der Veranda davor – wüsste man es nicht besser, wähnte man sich kaum in einem Krankenhaus. Die Palliativstation der Rechbergklinik in Bretten hat ihr „Wohnzimmer“ eingeweiht.

Finanziert durch Spenden sei das Zimmer „das räumliche Herz der Palliativstation“, freute sich Professor Martin Winkelmann, Vorsitzender des Pelikanvereins Bretten. Susanne Stalder, Regionaldirektorin der Regionale Klinik Holding (RKH), bezeichnete bei der offiziellen Schlüsselübergabe die Palliativstation als „Orchidee im Blumenstrauß“ der Klinik-Angebote. Winkelmann war bis zu seiner Pensionierung Ärztlicher Direktor und Leiter der Palliativmedizin gewesen. Beide Positionen bekleidet heute Martina Varrentrapp.

Wohnzimmer als Rückzugsort für Angehörige unheilbar Kranker

In das Wohnzimmer können sich Angehörige unheilbar Kranker zurückziehen, sich in Liegesesseln ausruhen und die Augen schließen oder den Blick Richtung Sprantal über den Wald schweifen lassen. „Es ist die schönste Station im Haus“, merkte Winkelmann an.

Und im Wohnzimmer können Therapeuten Patienten treffen. Der 200 Mitglieder zählende Pelikanverein bietet, finanziert von der Klinikholding, an der Palliativstation unter anderem Kunst- oder Musiktherapie und die sogenannte würdezentrierte Therapie an. Bei dieser werden Patienten nach ihren Erinnerungen und deren Bedeutung für sie gefragt. Sie können sie aufschreiben und das Dokument ihren Angehörigen geben. So nehmen alle die Wege, Werte und das Lebenswerk des Patienten wahr, und dabei zugleich Kraft und Trost mit – die Würde wird gestärkt. Dieses Vorgehen soll den Patienten umhüllen wie ein Mantel, lateinisch Pallium.

Wir sind kein Sterbezimmer

Katrin Bangha, Fachkraft für Palliativcare

Das ist gemeinsames Ziel des klinischen Palliativ-Teams und des Pelikanvereins. Er gestaltet seit 2006 die kostbare Zeit unheilbar Kranker lebenswert, sinnstiftend und wertvoll. Pflegekräfte, Ärzte und Vereinsmitglieder wollen bei Angst, Schmerzen oder auch bei Atemnot helfen, erläutern die Palliativ-Fachmedizinerinnen Marina Resch und Silvia Kalteisen. Medizinische Versorgung ist eins und Zuwendung daneben nicht weniger zentral. „Und wir sind kein Sterbezimmer“, so Katrin Bangha, Fachkraft für Palliativcare.

Nach kraftraubenden Behandlungen zurück ins häusliche Netzwerk

Ziel sei es, den Menschen nach kraftraubenden Behandlungen zurück ins häusliche Netzwerk zu entlassen. „Wenn wir aus der Onkologie Patienten ans Palliativ-Team übergeben, kümmert sich dieses nach einer Chemotherapie um sie, baut sie wieder auf“ – körperlich wie geistig-seelisch, ergänzt Isolde Dohle von der onkologischen Ambulanz der Rechbergklinik.

Die Palliativstation, geschaffen 2005, sei damals die einzige im Großraum gewesen – „zwischen Mannheim und Stuttgart gab es keine andere“. Sein ausdrücklicher Dank für die Wegstrecke und das Wohnzimmer galt darum Spendern, Engagierten, der Klinikverwaltung und der Firma, die das wohnliche Ambiente im Wohnzimmer geschaffen hatte. Knapp 40 000 Euro trugen die Spender für das Projekt zusammen.