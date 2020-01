Neujahrsempfang in Bretten: OB beklagt „Klimawandel im Miteinander“

Anzeige

Den Klimawandel im gesellschaftlichen Miteinander beklagte der Brettener Oberbürgermeister Martin Wolff beim Neujahrsempfang. Dem Klimaschutz in Bretten stellte er dagegen gute Noten aus: In allen Maßnahmen stecke der Umweltgedanke mit drin.

Dem Thema Klima räumte der Brettener Oberbürgermeister Martin Wolff bei seiner Ansprache beim Neujahrsempfang einen gewichtigen Platz ein. Mit ihm begann seine Rede und mit ihm endete sie auch. Nur dass es am Anfang um die Klimakrise ging, die das vergangene Jahr überschattete und auch im neuen wohl nichts an ihrer Dramatik verlieren wird.

Am Ende der Ansprache bezog sich das Stadtoberhaupt auf den Klimawandel in der Gesellschaft, der das Miteinander der Menschen mit Hasstiraden im Netz, Fake News, Beleidigungen und Rücksichtslosigkeit erheblich belaste. Wolff erinnerte an Gewalt gegen Sicherheitskräfte, Ärzte oder Schiedsrichter, die Entgleisungen machten auch vor den Toren Brettens nicht Halt.

Wolffs Empfehlung lautete denn auch, bei den Neujahrsvorsätzen Anstand, Respekt und Toleranz obenan zu stellen. Ferner im Umgang miteinander und im Netz mehr Verständnis, Zurückhaltung und Gelassenheit aufzubringen.

Fulminanter Auftakt beim Neujahrsempfang

Vor rund 500 Besucher in der vollen Stadtparkhalle startete der Musikverein Büchig unter Leitung von Andreas Kubatov den Neujahrsempfang schwungvoll. Dabei bewies das versierte Orchester, dass es alle Genres von Barock, Jazz und Pop und alle Register von verhalten-feierlich bis fröhlich-fulminant zu spielen verstand. Mit der Europa-Hymne und dem obligatorischen Badnerlied luden die Musikerinnen und Musiker die Gäste zuletzt zum Mitsingen ein.

Umweltgedanke immer dabei

„Mit dem, was die Stadt Bretten im vergangenen Jahr im Bereich Klimaschutz getan hat, können wir sehr zufrieden sein“, befand der Oberbürgermeister in seiner Neujahrsrede, „fast alle unsere zahlreichen Maßnahmen haben den Umweltgedanken im Gepäck.“

Insbesondere im Baubereich orientiere man sich an höchsten Umweltstandards. An richtungsweisenden Vorhaben führte er das Projekt der Stadtwerke „Wärme aus Abwasser“ oder die Nahwärmeversorgung des Baugebiets Steiner Pfad und Steinzeugwerk an.

Dabei ist Wolf die Balance zwischen Umweltschutz einerseits und allen anderen Anforderungen der Bürgerschaft wichtig. Dies soll über ein städtisches Klimaschutz- und Energiekonzept eine Struktur bekommen. Mit mutigen Entscheidungen habe man überdies die Weichen für die Zukunft gestellt: Als erste Stadt in Baden-Württemberg habe Bretten ein Starkregenfrühwarnsystem installiert. Mit der Vergabe an ein Privatunternehmen sei ein flächendeckendes Breitbandnetz geschaffen worden, das noch in diesem Jahr in betrieb gehen soll.

Beim Thema Digitalisierung sei Bretten als eine von 50 Zukunftskommunen in Baden-Württemberg ausgewählt worden. Dabei soll erprobt werden, wie die Digitalisierung den Kontakt zum Bürger, die Arbeit im Rathaus und das Leben in der Stadt verbessern kann.

Doch auch im analogen Leben hatte Martin Wolff einiges vorzuweisen: So habe die Stadt ein eigenes Förderprogramm für Ackerflächen aufgelegt. Örtliche Landwirte hätten bereits zwölf Hektar Blühstreifen gegen den Artenschwund angelegt. Die Bewerbung für eine Gartenschau biete die einmalige Gelegenheit, die Zukunft der Stadt zu gestalten, informierte das Stadtoberhaupt beim Neujahrsempfang.

Friedrichstraße als Fahradstraße

Im Zuge der Entwicklung des Mobilitätskonzepts schlägt der OB vor, als erste Maßnahme die Friedrichstraße als Fahrradstraße einzurichten, um so die Ost-West-Verbindung per Fahrrad einfacher zu machen.

Dass Bretten auch als Wirtschaftsstandort auf dem richtigen Weg sei, belegte Wolff mit diversen Bauvorhaben: Der Neubau der Rechbergklinik, die Firmenerweiterung und die Hotelpläne der Firma Seeburger, das Südbau-Dienstleistungszentrum und die Ansiedlung der Firma Roton stärkten den Standort. Mit einer Reihe von Bauvorhaben werde überdies dringend benötigter Wohnraum geschaffen. So etwa im neuen Steinzeugpark, hinter der Neuen Post, beim Edith-Stein-Gymnasium und bei der Rechbergklinik.

Neue Schulden unvermeidbar

Zu den Finanzen bemerkte der Oberbürgermeister, dass man die städtischen Schulden in den vergangenen zehn Jahren um 20 Millionen auf nunmehr 13 Millionen Euro habe verringern können. Gleichwohl werde man nicht umhinkommen, aufgrund der einbrechenden Gewerbesteuereinnahmen neue Schulden zu machen, um notwendige Investitionen zu finanzieren. Ob die dafür veranschlagten fünf Millionen reichen, werde sich bei den anstehenden Haushaltsberatungen zeigen.

Traditionsgemäß verteilten die Schornsteinfeger aus Bretten und Umgebung beim Neujahrsempfang Glückscents. Die Bäckerei Stiefel hatte die Neujahrsbrezeln geliefert und die Sternsinger aus Bauerbach die Grüße der Könige aus dem Nahen Osten überbracht. Sie sammelten bei den Gästen des Neujahrsempfangs Geld für Kinder in Flüchtlingslagern im Libanon.